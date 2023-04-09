Сын Предрага Стояковича: «Почувствовал облегчение, когда Бронни Джеймс оказался таким же игроком, как и все»

Сын бывшего игрока НБА Предрага Стояковича, Андрей Стоякович, похвалил , сына суперзвезды «Лейкерс» , за скромность.

«Многие спрашивают меня, какой он, потому что у многих зрителей в этих лагерях нет такой же возможности поговорить с ним, как у игроков. Мы все время находимся рядом с ним.

Я почувствовал в каком-то смысле облегчение, когда он оказался таким же игроком, как и все. Он не ставит себя выше остальных. Он просто остается собой, усердно работает и сконцентрирован на задаче», – рассказал Андрей.

Стоякович и Джеймс участвуют в Nike Hoop Summit 2023.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?