Сын Предрага Стояковича: «Почувствовал облегчение, когда Бронни Джеймс оказался таким же игроком, как и все»

Теги Леброн Джеймс Предраг Стоякович НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Сын бывшего игрока НБА Предрага Стояковича, Андрей Стоякович, похвалил Бронни Джеймса, сына суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, за скромность.

«Многие спрашивают меня, какой он, потому что у многих зрителей в этих лагерях нет такой же возможности поговорить с ним, как у игроков. Мы все время находимся рядом с ним.

Я почувствовал в каком-то смысле облегчение, когда он оказался таким же игроком, как и все. Он не ставит себя выше остальных. Он просто остается собой, усердно работает и сконцентрирован на задаче», – рассказал Андрей.

Стоякович и Джеймс участвуют в Nike Hoop Summit 2023.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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1 комментарий

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elMORRO
андрей похвалил бронислава
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