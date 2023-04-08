Бронни Джеймс с высокой вероятностью выберет Университет Южная Калифорния

Согласно прогнозу On3, защитник Бронни Джеймс с высокой вероятностью будет играть за команду Университета Южная Калифорния.

Вероятность того, что старший сын суперзвезды «Лейкерс» выберет USC, оценивается в 72,3 процента. Вероятность того, что Бронни предпочтет – 27,5 процента.

Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс отмечал, что Леброн останется в «Лейкерс», если сын поступит в Университет Южная Калифорния.

планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2024. Молодому баскетболисту прогнозируют выбор в середине первого раунда.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?