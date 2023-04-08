Бронни Джеймс с высокой вероятностью выберет Университет Южная Калифорния
Согласно прогнозу On3, защитник Бронни Джеймс с высокой вероятностью будет играть за команду Университета Южная Калифорния.
Вероятность того, что старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса выберет USC, оценивается в 72,3 процента. Вероятность того, что Бронни предпочтет Университет Огайо Стэйт – 27,5 процента.
Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс отмечал, что Леброн останется в «Лейкерс», если сын поступит в Университет Южная Калифорния.
Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2024. Молодому баскетболисту прогнозируют выбор в середине первого раунда.
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