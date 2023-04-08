Бронни Джеймс с высокой вероятностью выберет Университет Южная Калифорния

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Университет Огайо Стэйт Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Согласно прогнозу On3, защитник Бронни Джеймс с высокой вероятностью будет играть за команду Университета Южная Калифорния.

Вероятность того, что старший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса выберет USC, оценивается в 72,3 процента. Вероятность того, что Бронни предпочтет Университет Огайо Стэйт – 27,5 процента.

Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс отмечал, что Леброн останется в «Лейкерс», если сын поступит в Университет Южная Калифорния.

Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА-2024. Молодому баскетболисту прогнозируют выбор в середине первого раунда.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Эх, жаль не в Огайо Стейт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vufer
Ответ MrFrost
"Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс отметил, что Леброн останется в «Лейкерс», если сын поступит в калифорнийский университет." А если USC, надо полагать, то в Хорнетс или Хоукс перейдёт? Тем более, если Хорнетс повезёт и они Витька получат.
USC это и есть калифорнийский универ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrFrost
"Ранее известный спортивный эксперт Билл Симмонс отметил, что Леброн останется в «Лейкерс», если сын поступит в калифорнийский университет."
А если USC, надо полагать, то в Хорнетс или Хоукс перейдёт? Тем более, если Хорнетс повезёт и они Витька получат.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ципролет
Вообще пофиг,
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий