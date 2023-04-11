«Сакраменто» установил рекордно высокие цены на домашние матчи для 1-го раунда плей-офф

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА болельщики НБА плей-офф Баскетбол

«Сакраменто» в этом сезоне вернулся в плей-офф после 16-летней паузы, что является антирекордом НБА.

Самый дешевый билет на первую встречу «Кингз» в серии первого раунда против действующего чемпиона «Голден Стэйт» на сайте TickPick стоит 492 доллара.

Это самая высокая цена на матч первого раунда плей-офф в истории сайта.

«Сакраменто» завершил регулярный чемпионат на 3-м месте в Западной конференции (48-34).

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

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5 комментариев

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Антон Нестеренко
Ответ Xell
А если пройдут ГС, то на Финикс цена будет 1000баксов)
Если
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Xell
А если пройдут ГС, то на Финикс цена будет 1000баксов)
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-1
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TurboMen
да уж, хороший подарок болельщикам. Было бы забавно если бы пустая арена была на матчах ПО
+3
-1
+2
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Комнатный олень
В следущий плов через 17 лет попадут за такое бл...дство
+13
-1
+12
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maryat
Оно и понятно, такое событие редко бывает, эксклюзив, можно сказать
+8
0
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