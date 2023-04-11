«Сакраменто» установил рекордно высокие цены на домашние матчи для 1-го раунда плей-офф
«Сакраменто» в этом сезоне вернулся в плей-офф после 16-летней паузы, что является антирекордом НБА.
Самый дешевый билет на первую встречу «Кингз» в серии первого раунда против действующего чемпиона «Голден Стэйт» на сайте TickPick стоит 492 доллара.
Это самая высокая цена на матч первого раунда плей-офф в истории сайта.
«Сакраменто» завершил регулярный чемпионат на 3-м месте в Западной конференции (48-34).
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