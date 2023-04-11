« » в этом сезоне вернулся в плей-офф после 16-летней паузы, что является антирекордом НБА.

Самый дешевый билет на первую встречу «Кингз» в серии первого раунда против действующего чемпиона « » на сайте TickPick стоит 492 доллара.

Это самая высокая цена на матч первого раунда плей-офф в истории сайта.

«Сакраменто» завершил регулярный чемпионат на 3-м месте в Западной конференции (48-34).

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган