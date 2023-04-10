Клэй Томпсон о серии против «Кингз»: «Это здорово. Нам не придется далеко ехать»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поделился ожиданиями от серии против «Сакраменто» в серии первого раунда плей-офф.
Клэй узнал о попадании на «Кингз» во время пресс-конференции.
«Сакраменто», серьезно? Классно. Впервые в истории. Это особенная история. Их болельщики давно этого ждали.
Это здорово для НБА, здорово для Северной Калифорнии... и здорово для нас, нам не придется далеко ехать. Потому что, знаете ли, иногда ты остаешься совсем без сил, когда приходится лететь через всю страну», – сказал Томпсон.
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
1 комментарий