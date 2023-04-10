Клэй Томпсон о серии против «Кингз»: «Это здорово. Нам не придется далеко ехать»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поделился ожиданиями от серии против «Сакраменто» в серии первого раунда плей-офф.

Клэй узнал о попадании на «Кингз» во время пресс-конференции.

«Сакраменто», серьезно? Классно. Впервые в истории. Это особенная история. Их болельщики давно этого ждали.

Это здорово для НБА, здорово для Северной Калифорнии... и здорово для нас, нам не придется далеко ехать. Потому что, знаете ли, иногда ты остаешься совсем без сил, когда приходится лететь через всю страну», – сказал Томпсон.

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1 комментарий

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scorp19
На опыте скорее всего заберут серию. И так долгожданное ПО для Кингз быстро закончится.
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