Джарред Вандербилт: «Хорошо знаю ребят из «Миннесоты». Помогаю «Лейкерс» готовиться к матчу»
Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт заявил, что помогает скаутам команды составить отчет по «Миннесоте», которая станет соперником калифорнийцев в плей-ин.
Вандербилт начинал сезон в «Вулвз».
«Хорошо знаю ребят из «Миннесоты» лично, знаю их наклонности и привычки. Помогаю «Лейкерс» готовиться к матчу, помогаю составлять план на игру.
Тот факт, что вместе со мной есть еще пару человек, которые знакомы с их системой, лишь облегчает задачу», – заявил Вандербилт.
Надо подписывать новый контракт и позже просить обмен.