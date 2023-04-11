Джарред Вандербилт: «Хорошо знаю ребят из «Миннесоты». Помогаю «Лейкерс» готовиться к матчу»

Форвард «Лейкерс» заявил, что помогает скаутам команды составить отчет по «Миннесоте», которая станет соперником калифорнийцев в плей-ин.

Вандербилт начинал сезон в «Вулвз».

«Хорошо знаю ребят из «Миннесоты» лично, знаю их наклонности и привычки. Помогаю « » готовиться к матчу, помогаю составлять план на игру.

Тот факт, что вместе со мной есть еще пару человек, которые знакомы с их системой, лишь облегчает задачу», – заявил Вандербилт.

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