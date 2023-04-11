Джарред Вандербилт: «Хорошо знаю ребят из «Миннесоты». Помогаю «Лейкерс» готовиться к матчу»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт заявил, что помогает скаутам команды составить отчет по «Миннесоте», которая станет соперником калифорнийцев в плей-ин.

Вандербилт начинал сезон в «Вулвз».

«Хорошо знаю ребят из «Миннесоты» лично, знаю их наклонности и привычки. Помогаю «Лейкерс» готовиться к матчу, помогаю составлять план на игру.

Тот факт, что вместе со мной есть еще пару человек, которые знакомы с их системой, лишь облегчает задачу», – заявил Вандербилт.

Носки – невероятно важная часть НБА

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3 комментария

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Djoyin
Мinnesota потеряла троих сильных и самостоятельных в действиях игроков из-за обмена Уэстбрука, они все трое многое умеют. А Lakers получили с учётом Хачимуры 4 универсальных игроков. На количестве и качестве универсалов и держится сила любого клуба, а не только на игре лидеров.
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kolyan#15
Жалко Эдвардса.

Надо подписывать новый контракт и позже просить обмен.
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Артём Артём
Собираются как Майклу не свежею пиццу Эдвардсу подсунуть или собираются Кат напомнить о его походах в плей офф?)
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