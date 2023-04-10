Руди Гобер отстранен на один матч, пропустит встречу с «Лейкерс» за выход в плей-офф

Центровой «Миннесоты» не поехал с командой в Лос-Анджелес и не сыграет с « » во вторник в турнире плей-ин, передает ESPN со ссылкой на источники.

«Гобер будет отбывать одноматчевую дисквалификацию и, как ожидается, вернется в строй, если «волки» уступят «озерникам» и сыграют еще один матч в плей-ин, или выйдут в плей-офф Западной конференции», – сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Тимбервулвз» должны были отстранить Гобера за удар кулаком, но признали, что это был удар в грудь без намерения нанести травму Кайлу Андерсону. Организация осознает, что Андерсон неоднократно называл Гобера «сукой» в тот вечер, когда центровой вышел играть через боль», – дополнил инсайдер.

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