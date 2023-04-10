Руди Гобер отстранен на один матч, пропустит встречу с «Лейкерс» за выход в плей-офф
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер не поехал с командой в Лос-Анджелес и не сыграет с «Лейкерс» во вторник в турнире плей-ин, передает ESPN со ссылкой на источники.
«Гобер будет отбывать одноматчевую дисквалификацию и, как ожидается, вернется в строй, если «волки» уступят «озерникам» и сыграют еще один матч в плей-ин, или выйдут в плей-офф Западной конференции», – сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски.
«Тимбервулвз» должны были отстранить Гобера за удар кулаком, но признали, что это был удар в грудь без намерения нанести травму Кайлу Андерсону. Организация осознает, что Андерсон неоднократно называл Гобера «сукой» в тот вечер, когда центровой вышел играть через боль», – дополнил инсайдер.
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Главная проблема Миннесоты это то, что Таунс пропустил почти весь сезон и вышел только весной. Был бы Таунс весь сезон в строю, они давно были бы в плейофф напрямую.
В нормальной франшизе( ну или хотя бы не совсем наглухо отбитой франшизе с психически больными менеджерами) всё это закончилось бы максимум заявлением обоих игроков, которые бы назвали произошедшее плохим примером для молодежи, который многому их наиучил. Но сейчас всё уже хорошо, никаких претензий друг к другу у них нет и им не терпится продолжить совместную работу.
Но это Миннесота...
Да дураки капец, после вчерашнего вечера не могу определиться, кто же главное разочарование сезона Мевс или Тимбервулвс