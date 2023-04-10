Руди Гобер отстранен на один матч, пропустит встречу с «Лейкерс» за выход в плей-офф

Теги Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер не поехал с командой в Лос-Анджелес и не сыграет с «Лейкерс» во вторник в турнире плей-ин, передает ESPN со ссылкой на источники.

«Гобер будет отбывать одноматчевую дисквалификацию и, как ожидается, вернется в строй, если «волки» уступят «озерникам» и сыграют еще один матч в плей-ин, или выйдут в плей-офф Западной конференции», – сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски.

«Тимбервулвз» должны были отстранить Гобера за удар кулаком, но признали, что это был удар в грудь без намерения нанести травму Кайлу Андерсону. Организация осознает, что Андерсон неоднократно называл Гобера «сукой» в тот вечер, когда центровой вышел играть через боль», – дополнил инсайдер.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Носки – невероятно важная часть НБА

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Odissey ru
Портленду и Далласу следует приготовиться... возможно, Гобера можно будет вымутить и без 4-х пиков 1-го раунда :-)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
ставим хаты на озерников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Пошол делать ставку на Лал. Спасибо Минни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Ответ Андрей Габдрахманов
По сути Миннисота особо ничего не теряет .. играть в две башни против Лал это не дело .. Толку от Гобера нету против Дэвиса. Защита в этом сезоне у Миннисоты хуже чем в том сезоне без Гобера .. хотя вроде как приобрели топ игрока который должен был цементировать.. но его надо садить в клатче .. он не сотен играть в защите против топ звёзд .. он не успевает против более быстрых игроков .. Таунс так плох в защите .. так ему приходится играть против шустрых которые его раскатают на раз.
Миннесота теряет хоть какое-то подобие команды. Вместо того, чтобы погасить конфликт, они его раздувают. При этом назначают виновного, полностью прогнорировав действия зачинщика конфликта. Теперь слоумошник от безнаказанности вообще в раж войдет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fridzon
прошу уточнить... Это клуб сам его отстраняет? Не НБА?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Air Rodman
Ответ Андрей Габдрахманов
По сути Миннисота особо ничего не теряет .. играть в две башни против Лал это не дело .. Толку от Гобера нету против Дэвиса. Защита в этом сезоне у Миннисоты хуже чем в том сезоне без Гобера .. хотя вроде как приобрели топ игрока который должен был цементировать.. но его надо садить в клатче .. он не сотен играть в защите против топ звёзд .. он не успевает против более быстрых игроков .. Таунс так плох в защите .. так ему приходится играть против шустрых которые его раскатают на раз.
Защита у них стала не хуже, а лучше как раз. В том году Миннесота была 13-й по защитному рейтингу, а в этом сезоне 10 место. Сам Гобер в этом сезоне занимает 9 место по защитному рейтингу в нба. Не так круто, как раньше, когда он был стабильно топ-3-5 лиги, но все равно, круто. Гобер был и остаётся топовым защитником.
Главная проблема Миннесоты это то, что Таунс пропустил почти весь сезон и вышел только весной. Был бы Таунс весь сезон в строю, они давно были бы в плейофф напрямую.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ну и д******ы же в Миннесоте. Я просто поверить не могу в то, что читаю. Я не знаю, ситуация то вообще выеденного яйца не стоит.

В нормальной франшизе( ну или хотя бы не совсем наглухо отбитой франшизе с психически больными менеджерами) всё это закончилось бы максимум заявлением обоих игроков, которые бы назвали произошедшее плохим примером для молодежи, который многому их наиучил. Но сейчас всё уже хорошо, никаких претензий друг к другу у них нет и им не терпится продолжить совместную работу.

Но это Миннесота...
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Ответ konwar
Миннесота вместо того, чтобы замять ситуацию, сделали ее максимально публичной и выстрелили себе в ногу перед плей ин. Фейспалм.
Посмотрим. Возможно наоборот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cosstigan
при всем уважении колхоз, решайте задачи свои, потом наказывайте, оба тем более накосячили...двойные стандарты
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Ответ Вадим Дзахоев
Как болельщик Лейкерс, говорю спасибо руководству волков.
+

Да дураки капец, после вчерашнего вечера не могу определиться, кто же главное разочарование сезона Мевс или Тимбервулвс
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Дзахоев
Как болельщик Лейкерс, говорю спасибо руководству волков.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
Это шанс…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
По сути Миннисота особо ничего не теряет .. играть в две башни против Лал это не дело .. Толку от Гобера нету против Дэвиса. Защита в этом сезоне у Миннисоты хуже чем в том сезоне без Гобера .. хотя вроде как приобрели топ игрока который должен был цементировать.. но его надо садить в клатче .. он не сотен играть в защите против топ звёзд .. он не успевает против более быстрых игроков .. Таунс так плох в защите .. так ему приходится играть против шустрых которые его раскатают на раз.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
Они просто хотят выйти на Денвер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Эдвардс спрячется в самолёте ЛАЛ подальше от этого шапито
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
Ответ Missing Dunk
Следующая новость: "Энтони Дэвис набрал 50 очей в матче с Timberwolves"
В последней игре .. В важной ) Дэвис 38 очков и 60% .. 17 подборов и полная доминация . Вы думаете что Гобер способен играть против топ игроков ? Эмбид, Грек .. Никола , Дэвис .. любой из них уничтожит Гобера ..
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
konwar
Миннесота вместо того, чтобы замять ситуацию, сделали ее максимально публичной и выстрелили себе в ногу перед плей ин. Фейспалм.
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гол в девятину
Если не наказать Гобера, то это конец репутации тренера и ГМ.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carlitosway
ухахахахах франшиза идиотов
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Прекрасно, а если они сольют полностью плей-ин, то Гобер скажет, что вы сами меня отстранили. И кто будет прав после этого? Лучше бы их крупно штрафанули.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
Глупо ) и Гобер глуп.. и команда глупцов .. да и руководство глупое ... Норм болото
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Missing Dunk
Следующая новость: "Энтони Дэвис набрал 50 очей в матче с Timberwolves"
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий