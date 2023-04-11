Деннис Шредер готов сыграть с «Миннесотой» в матче плей-ин

Теги травмы Лейкерс Миннесота НБА Деннис Шредер НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Деннис Шредер готов выйти на площадку во вторник в матче с «Миннесотой» в рамках плей-ин.

Шредер пропустил предыдущую встречу «озерников» против «Юты» из-а болей в шее, но на данный момент немецкий баскетболист исключен из списка травмированных калифорнийцев.

В регулярном чемпионате Шредер набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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2 комментария

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Захар Чиркунов
Ответ Антон Антнов
На 20ку он точно играет. Кажется у ЛАЛ есть возможность сохранить и Шредера и ДиЛо.
Вот только Ривз нужен больше чем эти двое
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Антон Антнов
На 20ку он точно играет. Кажется у ЛАЛ есть возможность сохранить и Шредера и ДиЛо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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