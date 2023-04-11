Деннис Шредер готов сыграть с «Миннесотой» в матче плей-ин

Защитник « » готов выйти на площадку во вторник в матче с «Миннесотой» в рамках плей-ин.

Шредер пропустил предыдущую встречу «озерников» против «Юты» из-а болей в шее, но на данный момент немецкий баскетболист исключен из списка травмированных калифорнийцев.

В регулярном чемпионате Шредер набирал 12,6 очка, 2,5 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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