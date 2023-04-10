Джален Роуз: «Баскетбольные боги освещают путь «Лейкерс»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Джален Роуз Руди Гобер Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Джален Роуз считает, что «Лейкерс» с легкостью обыграют «Миннесоту» в матче за выход в плей-офф.

«Трусливый поступок от Руди Гобера. Команда – это во многом продолжение самого тебя. Следствием идет разочарование в группе, усугубленное Джейденом Макдэниелсом с его ударом в стену.

Так что все баскетбольные боги освещают путь «озерникам», потому что теперь им предстоит разгромить «волков» на домашнем паркете», – заявил Роуз в эфире NBA on ESPN.

Матч начнется 12 апреля в 5 утра по московскому времени.

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3 комментария

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Валера, настало твое время...
Ответ Gornostaev
"Команда - это во многом продолжение самой себя" - это шедевр, перечитывал и перечитывал 😂...
Не стреляйте в пианиста
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Егор Никитин
Ответ Gornostaev
"Команда - это во многом продолжение самой себя" - это шедевр, перечитывал и перечитывал 😂...
это рекурсия или поворот на 360 градусов?
+1
0
+1
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Gornostaev
"Команда - это во многом продолжение самой себя" - это шедевр, перечитывал и перечитывал 😂...
+1
-1
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