Джален Роуз: «Баскетбольные боги освещают путь «Лейкерс»

Известный спортивный эксперт считает, что « » с легкостью обыграют «Миннесоту» в матче за выход в плей-офф.

«Трусливый поступок от . Команда – это во многом продолжение самого тебя. Следствием идет разочарование в группе, усугубленное Джейденом Макдэниелсом с его ударом в стену.

Так что все баскетбольные боги освещают путь «озерникам», потому что теперь им предстоит разгромить «волков» на домашнем паркете», – заявил Роуз в эфире NBA on ESPN.

Матч начнется 12 апреля в 5 утра по московскому времени.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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