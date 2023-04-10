Джален Роуз: «Баскетбольные боги освещают путь «Лейкерс»
Известный спортивный эксперт Джален Роуз считает, что «Лейкерс» с легкостью обыграют «Миннесоту» в матче за выход в плей-офф.
«Трусливый поступок от Руди Гобера. Команда – это во многом продолжение самого тебя. Следствием идет разочарование в группе, усугубленное Джейденом Макдэниелсом с его ударом в стену.
Так что все баскетбольные боги освещают путь «озерникам», потому что теперь им предстоит разгромить «волков» на домашнем паркете», – заявил Роуз в эфире NBA on ESPN.
Матч начнется 12 апреля в 5 утра по московскому времени.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
3 комментария