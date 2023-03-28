Дрэймонд Грин: «В первом раунде хотим сыграть с «Кингз», но не потому, что считаем их слабой командой»

Теги Голден Стэйт Мемфис Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, почему в первом раунде плей-офф действующие чемпионы предпочли бы встречу с «Сакраменто».

«Это не потому, что я считаю «Сакраменто» слабой командой. Дело в том, что при таком раскладе намного проще добираться на матчи.

Если вспомнить наш путь к победе в чемпионате в прошлом сезоне, то все началось с Денвера, а это два часа полета. Оттуда мы отправились в Мемфис, а это четыре с половиной, пять часов в самолете. Тот факт, что «Мемфис» является командой Западной конференции... Они переехали из Ванкувера, где было очень логичное место расположения. Географически «Гризлис» – команда Восточной конференции.

У нас был бэк-ту-бэк в Мемфисе и Атланте… Перелет занял 45 минут. Единственное место, в которое мы можем долететь за 45 минут в Западной конференции – это Сакраменто. Возвращаясь к тому, о чем я говорил: перелет в Даллас занимал 4 часа, там у нас был финал конференции. Затем ужасный более чем 6-часовой перелет в Бостон... Так что желание сыграть с «Сакраменто» обусловлено географией. Так намного меньше нагрузка на организм», – заявил Грин.

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9 комментариев

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Magzhan Estigarribia
А если в Кингз играл Дюрант?)
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Амен
Ну значит нужно, чтобы Миннесота оказалось на шестом, а ГСВ через плей ин на седьмом. Как раз с Мемфисом сыграют)
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Дядя Санжар
Как он в последней игре играл, кажется ему по барабану за этот сезон, мысленно он уже в отпуске. Надеюсь в следующем сезоне его уже не будет в команде..
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Мурзин Ринат
Можно просто в плей-ине отлететь, и никуда не надо из
Сан-Франциско выезжать)
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Gauche
С такой игрой, как в прошлый раз, до первого раунда можно и не добраться.
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Григорий Ефимов
Дедушка старый, у дедушки уже борода седая, пожалейте дедушку, не заставляйте по всей стране гонять из-за этого баскетбола) Вообще до рыбалки из Сан-Франциско еще ближе ехать, так что подумай, Дрей, стоит оно вообще того?))
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fridzon
Хо-хо. А на Мемфис какая нагрузка тогда? Не Адмирал или Амур конечно по расстоянию, но у них почти все выезды немаленькие получается
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Сергей Орлов
Именно поэтому. Что за лицемерие?)
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Первый глор Кливленда
"гораздо намного меньше нагрузка" - что прям так и сказал?
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