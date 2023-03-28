Форвард « » объяснил, почему в первом раунде плей-офф действующие чемпионы предпочли бы встречу с « ».

«Это не потому, что я считаю «Сакраменто» слабой командой. Дело в том, что при таком раскладе намного проще добираться на матчи.

Если вспомнить наш путь к победе в чемпионате в прошлом сезоне, то все началось с Денвера, а это два часа полета. Оттуда мы отправились в Мемфис, а это четыре с половиной, пять часов в самолете. Тот факт, что «Мемфис» является командой Западной конференции... Они переехали из Ванкувера, где было очень логичное место расположения. Географически «Гризлис» – команда Восточной конференции.

У нас был бэк-ту-бэк в и Атланте… Перелет занял 45 минут. Единственное место, в которое мы можем долететь за 45 минут в Западной конференции – это Сакраменто. Возвращаясь к тому, о чем я говорил: перелет в Даллас занимал 4 часа, там у нас был финал конференции. Затем ужасный более чем 6-часовой перелет в Бостон... Так что желание сыграть с «Сакраменто» обусловлено географией. Так намного меньше нагрузка на организм», – заявил Грин.

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