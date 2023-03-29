Трэйси Макгрэйди: «Голден Стэйт» должен хотеть встретиться с «Мемфисом», а не с «Сакраменто»

Теги Голден Стэйт Трэйси Макгрэйди Мемфис Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Прославленный игрок НБА Трэйси Макгрэйди в эфире TNT прокомментировал слова форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который рассказал о желании сыграть с «Сакраменто» в первом раунде плей-офф.

«Какого соперника должен хотеть себе «Голден Стэйт»? Когда вы являетесь четырехкратными чемпионами НБА, вас уже ничто не должно смущать. «Уорриорз» должны хотеть встретиться с «Мемфисом», а не с «Сакраменто». 

Они должны хотеть «Гризлис» из-за всех этих инцидентов и заявлений, которые мы видели с участием этих команд в последнее время», – заявил Макгрэйди.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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5 комментариев

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ST-L
Ответ Rodbert
Когда вы являетесь четырехкратными чемпионами НБА и у вас огромный пробег вкупе с династийной усталостью, а также проблемы с основным составом и химией, то конечно же волноваться не о чем и бояться никого не надо.
как эксперты определяют проблемы с основным составом, а главное с химией?
0
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-1
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Сергей Пузанков
Аргументация Грина как-то более убедительна. Зачем им с Мемфисом в первом раунде хотеть играть, чтобы летать через всю страну.
Хотя откуда Тимаку знать как устаёшь от перелётов к концу плей-офф.
+6
-2
+4
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Rodbert
Когда вы являетесь четырехкратными чемпионами НБА и у вас огромный пробег вкупе с династийной усталостью, а также проблемы с основным составом и химией, то конечно же волноваться не о чем и бояться никого не надо.
0
-2
-2
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AlexZv
С Мишками можно и во втором раунде встретиться. А первым пусть будет Сокраменто
+4
-1
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Stephan Carrypenko
И гризлис вынесут) и сак
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