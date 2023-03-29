Трэйси Макгрэйди: «Голден Стэйт» должен хотеть встретиться с «Мемфисом», а не с «Сакраменто»
Прославленный игрок НБА Трэйси Макгрэйди в эфире TNT прокомментировал слова форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина, который рассказал о желании сыграть с «Сакраменто» в первом раунде плей-офф.
«Какого соперника должен хотеть себе «Голден Стэйт»? Когда вы являетесь четырехкратными чемпионами НБА, вас уже ничто не должно смущать. «Уорриорз» должны хотеть встретиться с «Мемфисом», а не с «Сакраменто».
Они должны хотеть «Гризлис» из-за всех этих инцидентов и заявлений, которые мы видели с участием этих команд в последнее время», – заявил Макгрэйди.
«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?
Хотя откуда Тимаку знать как устаёшь от перелётов к концу плей-офф.