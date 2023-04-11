Шэмс Чарания: «Зайон Уильямсон далек от возвращения в строй»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания описал ситуацию с форвардом «Нового Орлеана» Зайоном Уильямсоном, который не играет с начала января из-за растяжения подколенного сухожилия.
«Из того, что мне рассказали, «Пеликанс» считают, что Зайон далек от возвращения в строй.
Мне рассказали, что «Новый Орлеан» не ждет его на площадке в первом раунде, ни на каком этапе возможной серии. В матчах плей-ин на этой неделе он не сыграет. Существует надежда разве что на то, что он начнется тренироваться в какой-то момент по ходу первого раунда», – рассказал Чарания.
В первом матче плей-ин НБА «Новый Орлеан» сыграет с «Оклахомой».
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