Зайон Уильямсон не поможет «Новому Орлеану» в плей-ин
Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон вряд ли вернется в строй во время турнира плей-ин, который пройдет на следующей неделе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Команда с осторожностью относится к возвращению Уильямсона, так как он продолжает процесс реабилитации», – написал инсайдер.
Зайон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия. «Пеликанс» (41-39) занимают восьмую строчку на Западе за два матча до конца регулярки-2022/23.
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Зайон уже на детском контракте и команду вывел минимум в плей-ин (они держатся в зоне плей-офф, по сути, на багаже старта сезона, пока играл Зайон шли рядом с Денвером и Мемфисом) и на 2 АСГ съездил.
Если он прямо завтра карьеру завершит, уже достижений больше, чем у бастов