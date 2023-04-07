Зайон Уильямсон не поможет «Новому Орлеану» в плей-ин

Звездный форвард «Нового Орлеана» вряд ли вернется в строй во время турнира плей-ин, который пройдет на следующей неделе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Команда с осторожностью относится к возвращению Уильямсона, так как он продолжает процесс реабилитации», – написал инсайдер.

Зайон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия. «Пеликанс» (41-39) занимают восьмую строчку на Западе за два матча до конца регулярки-2022/23.

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