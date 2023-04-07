Зайон Уильямсон не поможет «Новому Орлеану» в плей-ин

Теги Новый Орлеан НБА Шэмс Чарания Зайон Уильямсон Баскетбол

Звездный форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон вряд ли вернется в строй во время турнира плей-ин, который пройдет на следующей неделе, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Команда с осторожностью относится к возвращению Уильямсона, так как он продолжает процесс реабилитации», – написал инсайдер.

Зайон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия. «Пеликанс» (41-39) занимают восьмую строчку на Западе за два матча до конца регулярки-2022/23.

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9 комментариев

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Вадим Дзахоев
Ответ BananaMama
Баст - это Беннетт Зайон уже на детском контракте и команду вывел минимум в плей-ин (они держатся в зоне плей-офф, по сути, на багаже старта сезона, пока играл Зайон шли рядом с Денвером и Мемфисом) и на 2 АСГ съездил. Если он прямо завтра карьеру завершит, уже достижений больше, чем у бастов
Не совсем согласен, что на багаже одном держатся. По сути, Исааки Ингерманландии на этом отрезке зарешал. Без него давно болтались бы на дне таблицы
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paganism
Ответ BananaMama
Баст - это Беннетт Зайон уже на детском контракте и команду вывел минимум в плей-ин (они держатся в зоне плей-офф, по сути, на багаже старта сезона, пока играл Зайон шли рядом с Денвером и Мемфисом) и на 2 АСГ съездил. Если он прямо завтра карьеру завершит, уже достижений больше, чем у бастов
А как он вывел то? 29 матчей всего, очень сильно махал полотенцем?
+2
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BananaMama
Ответ wallenberg
Полноценный баст, карьеру которого похоронила непреодолимая тяга к жрачке. В следующем сезоне так же сыграет 25 матчей и в лазарет (попутно, в межсезонье опять отожрётся до 170 на рекламах mountain dew)..
Баст - это Беннетт
Зайон уже на детском контракте и команду вывел минимум в плей-ин (они держатся в зоне плей-офф, по сути, на багаже старта сезона, пока играл Зайон шли рядом с Денвером и Мемфисом) и на 2 АСГ съездил.
Если он прямо завтра карьеру завершит, уже достижений больше, чем у бастов
+3
-1
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wallenberg
Полноценный баст, карьеру которого похоронила непреодолимая тяга к жрачке. В следующем сезоне так же сыграет 25 матчей и в лазарет (попутно, в межсезонье опять отожрётся до 170 на рекламах mountain dew)..
+3
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Savardus
Ответ kolyan#15
33,5 млн в следующем сезоне получит 😁
Это ж сколько хавки еще сможет накупить себе!
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Nightyork97
Позор, пересадите его уже на диетическую колу. Это неуважение к организации с его весом. Данканул пару раз на разминке уже клепают новости. Я в шоке, мне действительно жаль Пеликанс. Они в безвыходной ситуации. Его даже не трейдануть нормально, какая сейчас его стоимость?
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kolyan#15
33,5 млн в следующем сезоне получит 😁
+6
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оле - топ юрген - клоп
А что, кто-то ещё надеялся на это?)
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Денис Храпунов
Быть того не может. Уникальный конечно парень, и самый заслуженный детский макс.
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