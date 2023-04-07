Дата возвращения Зайона Уильямсона после нового обследования по-прежнему неизвестна

Теги травмы Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пока не готов к возвращению в состав команды.

В четверг ​​исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин рассказал о результатах осмотра игрока, который состоялся на этой неделе.

«После обследования было определено, что Уильямсон продолжит курс реабилитации и будет работать над своим физическим состоянием. Мы продолжим следить за его прогрессом, обновления будут предоставляться по мере необходимости», – сказал Гриффин.

Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.

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4 комментария

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Epicman
Зайон походу все, закончился. И это было ожидаемо.
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Serge Vendino
Ответ Александр -
К гадалке не ходи в след сезоне будет тоже самое, сыграет 20-30 матчей и в лазарет до конца сезона
Это так неожиданно, никто такого не мог предсказать! (нет)
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Александр -
К гадалке не ходи в след сезоне будет тоже самое, сыграет 20-30 матчей и в лазарет до конца сезона
+1
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Serge Mikz
Превращается в баста с каждым днём
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