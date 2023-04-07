Форвард «Нового Орлеана» пока не готов к возвращению в состав команды.

В четверг ​​исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям рассказал о результатах осмотра игрока, который состоялся на этой неделе.

«После обследования было определено, что Уильямсон продолжит курс реабилитации и будет работать над своим физическим состоянием. Мы продолжим следить за его прогрессом, обновления будут предоставляться по мере необходимости», – сказал Гриффин.

Уильямсон выбыл из строя в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия.

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