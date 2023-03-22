«Лейкерс» не планируют подписывать побывавших на просмотре Тристана Томпсона и Тони Брэдли

«Лейкерс» просмотрели центровых (32 года, 206 см) и (25 лет, 208 см).

По словам главного тренера «озерников» , клуб пока что не планирует подписывать контракт с Томпсоном или Брэдли.

«Мы просто делаем свою работу и следим за ситуацией», – заявил Хэм.

Томпсон выступал в с 2011 по 2022 годы, в январе начал карьеру ведущего на ESPN. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

Брэдли начинал сезон-22/23 в «Чикаго», который после дедлайна отчислил его для освобождения места в составе под подписание Патрика Беверли. В 12 матчах он набирал 1,6 очка.

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