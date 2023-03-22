«Лейкерс» не планируют подписывать побывавших на просмотре Тристана Томпсона и Тони Брэдли

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Тристан Томпсон Тони Брэдли Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» просмотрели центровых Тристана Томпсона (32 года, 206 см) и Тони Брэдли (25 лет, 208 см).

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, клуб пока что не планирует подписывать контракт с Томпсоном или Брэдли.

«Мы просто делаем свою работу и следим за ситуацией», – заявил Хэм.

Томпсон выступал в НБА с 2011 по 2022 годы, в январе начал карьеру ведущего на ESPN. В 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кавальерс».

Брэдли начинал сезон-22/23 в «Чикаго», который после дедлайна отчислил его для освобождения места в составе под подписание Патрика Беверли. В 12 матчах он набирал 1,6 очка.

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3 комментария

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Ilovethisgame77
Хреново ты делаешь свою работу, хамон! Ищешь уже на помойке кого-нибудь кто придёт и будет спасать твою задницу! Обладая приличным ростером, ты как тренер 0 …
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гилберт
Подпишут Тома Брэди.
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Dmitry Trepov
Слава Богу
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