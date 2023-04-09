«Лейкерс» подпишут Тристана Томпсона и Шакила Харрисона
«Лейкерс» подпишут защитника Шакила Харрисона (29 лет, 193 см) и центрового Тристана Томпсона (32 года, 206 см), передает журналист Дэйв Макменамин.
«Озерники» отчислят защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.
«Лейкерс» (42-39) находятся на 7-й строчке в Западной конференции. Матч с «Ютой» начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.
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Плюс он токсик, а брать на дальний конец скамейки такого чувака - лучше вообще никого не брать. Тристан же хороший тиммейт, кореш Брона, его задача - на тренировках Габриэля с Бамбой спарринговать да химию поддерживать, ну а если кто-то из больших опять травмируется, далеко ЛАЛ все равно не уйдут, а в чернорабочем стиле под кольцом потолкаться и Тристан сойдёт.
Плюс он моложе намного, ему всего 32 (!), он ещё в прошлом году в лиге был, а пару лет назад вполне себе на своем уровне играл и вообще непонятно, почему так рано слился - скорее всего, мотивации не было, а его стиль игры требует большой самоотдачи, да и в лиге таких ограниченных в атаке недоросликов без броска не осталось уже почти. А Ховард уже в том возрасте, когда даже такой монстр как ЛеБрон в первой половине б2б ноги еле волочет, а после двух сложных продуктивных игр в третьей вообще творит дичь с передачами в аут и бросает в край щита.