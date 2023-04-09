«Лейкерс» подпишут Тристана Томпсона и Шакила Харрисона

Теги Лейкерс Тристан Томпсон Шакил Харрисон Дэйвон Рид Баскетбол

«Лейкерс» подпишут защитника Шакила Харрисона (29 лет, 193 см) и центрового Тристана Томпсона (32 года, 206 см), передает журналист Дэйв Макменамин.

«Озерники» отчислят защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.

«Лейкерс» (42-39) находятся на 7-й строчке в Западной конференции. Матч с «Ютой» начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.

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11 комментариев

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RAMIK
Томпсон думаю для опыта игры в ПО. Понятное дело что играть много не будет.
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LBJ236
Для атмосферы и хорошего настроения Брона взяли Томпсона, они друзья
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Ilovethisgame77
Клоуны🤡😁😁😁
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Эмиль Акбулат
Ответ Consistency
Ховард такой действующий баскетболист, что его в Тайване какие-то местные жиробасы разматывают)) Плюс он токсик, а брать на дальний конец скамейки такого чувака - лучше вообще никого не брать. Тристан же хороший тиммейт, кореш Брона, его задача - на тренировках Габриэля с Бамбой спарринговать да химию поддерживать, ну а если кто-то из больших опять травмируется, далеко ЛАЛ все равно не уйдут, а в чернорабочем стиле под кольцом потолкаться и Тристан сойдёт. Плюс он моложе намного, ему всего 32 (!), он ещё в прошлом году в лиге был, а пару лет назад вполне себе на своем уровне играл и вообще непонятно, почему так рано слился - скорее всего, мотивации не было, а его стиль игры требует большой самоотдачи, да и в лиге таких ограниченных в атаке недоросликов без броска не осталось уже почти. А Ховард уже в том возрасте, когда даже такой монстр как ЛеБрон в первой половине б2б ноги еле волочет, а после двух сложных продуктивных игр в третьей вообще творит дичь с передачами в аут и бросает в край щита.
Чувак! Кардашьяна берут-из за опыта!Бамба и Габриэл ни разу не играли в плей офф.Могут легко посыпаться
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Эмиль Акбулат
Ответ Daishi
В чем он продуктивнее? В молотьбе языком?
человек,ты НБА с какого года смотришь?Кто БезМозгова заменил в том составе?У кого колоссальный опыт игры с Броном?Может у Ховарда?
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Mr.BadGuy
Ответ Эмиль Акбулат
"Дристан" продуктивнее и моложе.+Опят игры с Броном большой
Мы здесь работаем, люди в курсе, я Брон, это мои близкие.
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Hafiz
Ответ Mr.BadGuy
Лучше б Ховарда подписали. Тот хотя бы действующий баскетболист. Дристан когда вообще последний раз играл?
28.04.2022
НБА плей-офф
Милуоки – Чикаго
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Daishi
Ответ Эмиль Акбулат
"Дристан" продуктивнее и моложе.+Опят игры с Броном большой
В чем он продуктивнее? В молотьбе языком?
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Consistency
Ответ Mr.BadGuy
Лучше б Ховарда подписали. Тот хотя бы действующий баскетболист. Дристан когда вообще последний раз играл?
Ховард такой действующий баскетболист, что его в Тайване какие-то местные жиробасы разматывают))
Плюс он токсик, а брать на дальний конец скамейки такого чувака - лучше вообще никого не брать. Тристан же хороший тиммейт, кореш Брона, его задача - на тренировках Габриэля с Бамбой спарринговать да химию поддерживать, ну а если кто-то из больших опять травмируется, далеко ЛАЛ все равно не уйдут, а в чернорабочем стиле под кольцом потолкаться и Тристан сойдёт.

Плюс он моложе намного, ему всего 32 (!), он ещё в прошлом году в лиге был, а пару лет назад вполне себе на своем уровне играл и вообще непонятно, почему так рано слился - скорее всего, мотивации не было, а его стиль игры требует большой самоотдачи, да и в лиге таких ограниченных в атаке недоросликов без броска не осталось уже почти. А Ховард уже в том возрасте, когда даже такой монстр как ЛеБрон в первой половине б2б ноги еле волочет, а после двух сложных продуктивных игр в третьей вообще творит дичь с передачами в аут и бросает в край щита.
+2
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Эмиль Акбулат
"Дристан" продуктивнее и моложе.+Опят игры с Броном большой
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Mr.BadGuy
Лучше б Ховарда подписали. Тот хотя бы действующий баскетболист. Дристан когда вообще последний раз играл?
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