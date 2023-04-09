«Лейкерс» подпишут Тристана Томпсона и Шакила Харрисона

«Лейкерс» подпишут защитника (29 лет, 193 см) и центрового (32 года, 206 см), передает журналист Дэйв Макменамин.

«Озерники» отчислят защитника Дэйвона Рида, чтобы освободить место в составе для второго игрока.

« » (42-39) находятся на 7-й строчке в Западной конференции. Матч с «Ютой» начнется сегодня в 22:30 по московскому времени.

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