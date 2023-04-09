«Голден Стэйт» набрал 55 очков в первой четверти матча с «Портлендом». Это новый рекорд НБА

« » набрал 55 очков в первой четверти матча с « » и установил новый рекорд , побив свой же результат – 51 очко в 2019 году против «Денвера».

«Уорриорз» реализовали 12 трехочковых, повторив рекорд Лиги по количеству точных попаданий из-за дуги за четверть.

18 из 20 точных бросков команды с игры были с передачи партнера.

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