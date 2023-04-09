«Голден Стэйт» набрал 55 очков в первой четверти матча с «Портлендом». Это новый рекорд НБА

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Баскетбол

«Голден Стэйт» набрал 55 очков в первой четверти матча с «Портлендом» и установил новый рекорд НБА, побив свой же результат – 51 очко в 2019 году против «Денвера».

«Уорриорз» реализовали 12 трехочковых, повторив рекорд Лиги по количеству точных попаданий из-за дуги за четверть.

18 из 20 точных бросков команды с игры были с передачи партнера.

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9 комментариев

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Xell
Со страху))
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Light Yagami
И, вероятно, получили в награду Финикс в первом раунде
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Михаил Евдокимов
Тупо решили выиграть уже в 1-ой, чтоб не нервировать болел.
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armageddon123456
Дак с учётом против кого играют... (Игроков имею в виду, у Портленда состав даже на джи-лигу лиги ВТБ не тянет)
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Ольга Иванова
Ответ Bunyod Turgunov
Как это было в финале с Бостоном. У них тоже все залетела четвёртом четверте если не ошибаюсь
Вторая четверть уже не столь яркая!
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Ruscello
Аномальный вечер, сначала Притчард накидал 30(!) против Атланты, теперь ГСВ 55 за четверть.
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Dmitriy Yarmolenko
Похоже Голден Стэйт не хочет сливать игру.
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Bunyod Turgunov
Ответ Ольга Иванова
Буквально залетело все!
Как это было в финале с Бостоном. У них тоже все залетела четвёртом четверте если не ошибаюсь
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Ольга Иванова
Буквально залетело все!
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