«Голден Стэйт» набрал 55 очков в первой четверти матча с «Портлендом». Это новый рекорд НБА
«Голден Стэйт» набрал 55 очков в первой четверти матча с «Портлендом» и установил новый рекорд НБА, побив свой же результат – 51 очко в 2019 году против «Денвера».
«Уорриорз» реализовали 12 трехочковых, повторив рекорд Лиги по количеству точных попаданий из-за дуги за четверть.
18 из 20 точных бросков команды с игры были с передачи партнера.
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