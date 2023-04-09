Кавай Ленард о Кевине Дюрэнте и «Санз»: «Не оценивал их команду»

Форварда «Клипперс» спросили, что он думает о и « ».

«Я не оценивал их команду. Этот вопрос лучше задать им самим», – коротко ответил Ленард.

«Клипперс» и «Санз» могут стать соперниками в серии первого раунда плей-офф. «Финикс» закрепился на 4-м месте в Западной конференции. « » на данный момент находятся на 5-й строчке.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное