Кавай Ленард о Кевине Дюрэнте и «Санз»: «Не оценивал их команду»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кавай Ленард Баскетбол

Форварда «Клипперс» Кавая Ленарда спросили, что он думает о Кевине Дюрэнте и «Финиксе».

«Я не оценивал их команду. Этот вопрос лучше задать им самим», – коротко ответил Ленард.

«Клипперс» и «Санз» могут стать соперниками в серии первого раунда плей-офф. «Финикс» закрепился на 4-м месте в Западной конференции. «Клипперс» на данный момент находятся на 5-й строчке.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

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