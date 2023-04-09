Пол Джордж разминался перед матчем. Сроки возвращения не установлены

Форвард «Клипперс» продолжает восстанавливаться после растяжения связки правого колена, сроки возвращения игрока в строй пока не установлены, сообщает ESPN.com.

Джордж разминался с командой перед субботним матчем против « ». Команда одержала победу со счетом 136:125 и увеличила шансы на то, что ей удастся избежать турнира плей-ин.

Звездный форвард травмировал колено во время встречи с «Оклахомой» 21 марта.

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