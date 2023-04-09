Пол Джордж разминался перед матчем. Сроки возвращения не установлены

Теги травмы Клипперс Портленд НБА Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж продолжает восстанавливаться после растяжения связки правого колена, сроки возвращения игрока в строй пока не установлены, сообщает ESPN.com.

Джордж разминался с командой перед субботним матчем против «Портленда». Команда одержала победу со счетом 136:125 и увеличила шансы на то, что ей удастся избежать турнира плей-ин.

Звездный форвард травмировал колено во время встречи с «Оклахомой» 21 марта.

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1 комментарий

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TurboMen
Вот зря они его засветили, сейчас Финикс передумает с ними играть :)
Как будет формироваться таблица если 3 команды будут с одинаковым результатом? ЛАК выше ЛАЛ, ЛАЛ выше НОП, НОП выше ЛАК
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