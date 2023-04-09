Чонси Биллапс: «Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс объяснил, как Тайрону Лю удалось извлечь из Расселла Уэстбрука все лучшее.
«Я думаю, что Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять», – передает слова Биллапса журналист The Athletic Ло Мюррэй.
После перехода в «Клипперс» Уэстбрук набирает 15,4 очка, 4,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч, реализуя 48,5 процента с игры.
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
В лейкерс 41.7%, в клипперс 49.4%.
Двухи в лейкерс 46.7%, в клипперс 55.2%.
Трехи в лейкерс 29.6%, в клипперс 34.8%.
П. С. Хотя есть жена и дети...