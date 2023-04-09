Чонси Биллапс: «Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять»

Теги Тайрон Лю Чонси Биллапс Клипперс Портленд НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс объяснил, как Тайрону Лю удалось извлечь из Расселла Уэстбрука все лучшее.

«Я думаю, что Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять», – передает слова Биллапса журналист The Athletic Ло Мюррэй.

После перехода в «Клипперс» Уэстбрук набирает 15,4 очка, 4,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч, реализуя 48,5 процента с игры.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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5 комментариев

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Rublev
Процент попаданий с игры Уэстбрука в этом сезоне:

В лейкерс 41.7%, в клипперс 49.4%.
Двухи в лейкерс 46.7%, в клипперс 55.2%.
Трехи в лейкерс 29.6%, в клипперс 34.8%.
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Артем Андреев
Кавай теперь не fun guy, он теперь hug guy.
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RayRay
Так по корефански обнялись Лю и Чонси сегодня после игры. Жизнь продолжается, несмотря на результаты команды .
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Бородатый пивовар
Смотря на стиль одежды,которую носит Расс , иногда действительно кажется что ему нужно чтобы его "обнимали". Крепко. По мужски...
П. С. Хотя есть жена и дети...
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Против грусти
Это нужно всем...
+5
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