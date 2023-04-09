Чонси Биллапс: «Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять»

Главный тренер « » объяснил, как удалось извлечь из все лучшее.

«Я думаю, что Рассу просто нужен был кто-то, кто мог бы его обнять», – передает слова Биллапса журналист The Athletic Ло Мюррэй.

После перехода в «Клипперс» Уэстбрук набирает 15,4 очка, 4,8 подбора и 7,5 передачи в среднем за матч, реализуя 48,5 процента с игры.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?