Расселл Уэстбрук поприветствовал своих поклонников на трибуне

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Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Блэйзерс» подбежал к трибуне, на которой находились его поклонники, чтобы поприветствовать и поблагодарить за поддержку.

Уэстбрук завершил встречу с 20 очками (9 из 14 с игры), 6 подборами и 6 передачами.

«Клипперс» обыграли «Блэйзерс» со счетом 136:125 и поднялись на 5-е место в Западной конференции.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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1 комментарий

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RayRay
Хорош красавчик ! Всем доказал , что могёт ещё.
+1
0
+1
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