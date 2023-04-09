Расселл Уэстбрук поприветствовал своих поклонников на трибуне

Разыгрывающий «Клипперс» во время матча против «Блэйзерс» подбежал к трибуне, на которой находились его поклонники, чтобы поприветствовать и поблагодарить за поддержку.

Уэстбрук завершил встречу с 20 очками (9 из 14 с игры), 6 подборами и 6 передачами.

«Клипперс» обыграли «Блэйзерс» со счетом 136:125 и поднялись на 5-е место в Западной конференции.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?