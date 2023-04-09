«Болельщики «Хит» никогда не забудут, что ты привнес в этот клуб». Бывшие одноклубники Юдониса Хаслема записали трогательное видео

Тяжелый форвард « » в воскресенье сыграет свой последний матч регулярного чемпионата в карьере.

Клуб, за который Хаслем провел все 20 сезонов карьеры, опубликовал трогательное видео, в котором бывшие партнеры ветерана поздравили его с этим событием.

«Быть с тобой в одной команде, сражаться бок о бок с тобой, сидеть в одном окопе с тобой каждую ночь было для меня удовольствием. Болельщики «Хит» никогда не забудут, что ты привнес в этот клуб», – сказал .

«Тебе ничего не доставалось просто так, ты все заработал сам, брат мой. Спасибо за увлекательное путешествие. Спасибо, что подарил нам 20 лет своего сердца. Спасибо за невероятную карьеру. С нетерпением жду следующего путешествия с тобой, чувак», – сказал .

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым