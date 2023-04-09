«Болельщики «Хит» никогда не забудут, что ты привнес в этот клуб». Бывшие одноклубники Юдониса Хаслема записали трогательное видео
Тяжелый форвард «Майами» Юдонис Хаслем в воскресенье сыграет свой последний матч регулярного чемпионата в карьере.
Клуб, за который Хаслем провел все 20 сезонов карьеры, опубликовал трогательное видео, в котором бывшие партнеры ветерана поздравили его с этим событием.
«Быть с тобой в одной команде, сражаться бок о бок с тобой, сидеть в одном окопе с тобой каждую ночь было для меня удовольствием. Болельщики «Хит» никогда не забудут, что ты привнес в этот клуб», – сказал Леброн Джеймс.
«Тебе ничего не доставалось просто так, ты все заработал сам, брат мой. Спасибо за увлекательное путешествие. Спасибо, что подарил нам 20 лет своего сердца. Спасибо за невероятную карьеру. С нетерпением жду следующего путешествия с тобой, чувак», – сказал Дуэйн Уэйд.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
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