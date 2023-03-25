«Майами» посвятит один из секторов трибуны Юдонису Хаслему

« » на сегодняшнем домашнем матче против «Бруклина» представит обновленный 305-й сектор трибуны «Майами-Дейд Арены», посвященный ветерану команды .

305 – код города Майами, в котором родился и вырос Хаслем.

42-летний тяжелый форвард проводит 20-й сезон за «Хит». Сектор 305 расположен в углу арены и украшен фотографиями Хаслема, сделанными на разных этапах его карьеры в «Майами».

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Фото: Yahoo! Sports.