«Майами» посвятит один из секторов трибуны Юдонису Хаслему

Теги Майами НБА фото Юдонис Хаслем Баскетбол

«Майами» на сегодняшнем домашнем матче против «Бруклина» представит обновленный 305-й сектор трибуны «Майами-Дейд Арены», посвященный ветерану команды Юдонису Хаслему.

305 – код города Майами, в котором родился и вырос Хаслем.

42-летний тяжелый форвард проводит 20-й сезон за «Хит». Сектор 305 расположен в углу арены и украшен фотографиями Хаслема, сделанными на разных этапах его карьеры в «Майами».

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Фото: Yahoo! Sports.

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2 комментария

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Ceasus
Пранк вышедший из под контроля
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ant97
Один из секторов скамейки (без негатива к Юдонису).
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