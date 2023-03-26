Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением «Майами» от «Бруклина»

Тяжелый форвард «Майами» был заметно расстроен крупным поражением команды от « » в домашнем матче (100:129).

Сегодня клуб представил обновленный 305-й сектор трибуны « -Дейд Арены», посвященный Хаслему. Ветеран не выходил в матче на площадку.

Благодаря сегодняшней победе «Бруклин» сместил «Майами» с 6-го места в Восточной конференции.

42-летний Хаслем проводит 20-й сезон за «Хит». Сектор 305 расположен в углу арены и украшен фотографиями Хаслема, сделанными на разных этапах его карьеры в «Майами».

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