Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением «Майами» от «Бруклина»

Теги Майами Бруклин НБА видео Юдонис Хаслем Баскетбол

Тяжелый форвард «Майами» Юдонис Хаслем был заметно расстроен крупным поражением команды от «Бруклина» в домашнем матче (100:129).

Сегодня клуб представил обновленный 305-й сектор трибуны «Майами-Дейд Арены», посвященный Хаслему. Ветеран не выходил в матче на площадку.

Благодаря сегодняшней победе «Бруклин» сместил «Майами» с 6-го места в Восточной конференции.

42-летний Хаслем проводит 20-й сезон за «Хит». Сектор 305 расположен в углу арены и украшен фотографиями Хаслема, сделанными на разных этапах его карьеры в «Майами».

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1 комментарий

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Answer1
Ну оно и понятно, мало того что 5-6 место это прямой выход в ПО, так еще и на Кэвс или Филу, с обоими вполне реально пободаться. Бостон и Милуоки сейчас все-таки на другом уровне.
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