«Кого подписывать? Кармело Энтони? Дуайта Ховарда?» Диллон Брукс считает, что «Мемфису» не нужны опытные игроки
Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс прокомментировал мнение о том, что команде не хватает опытных игроков.
«Это неважно. А кого подписывать? Кармело Энтони? Дуайта Ховарда? Кого подписывать?
Эти ребята хотят вернуться в лигу. Они не хотят заниматься каким-то парнем и быть для него ветераном. Настоящий ветеран – это Удонис Хаслем», – сказал Брукс.
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