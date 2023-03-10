«Кого подписывать? Кармело Энтони? Дуайта Ховарда?» Диллон Брукс считает, что «Мемфису» не нужны опытные игроки

Теги Кармело Энтони Мемфис Дуайт Ховард НБА Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс прокомментировал мнение о том, что команде не хватает опытных игроков.

«Это неважно. А кого подписывать? Кармело Энтони? Дуайта Ховарда? Кого подписывать?

Эти ребята хотят вернуться в лигу. Они не хотят заниматься каким-то парнем и быть для него ветераном. Настоящий ветеран – это Удонис Хаслем», – сказал Брукс.

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