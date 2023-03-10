«Кого подписывать? Кармело Энтони? Дуайта Ховарда?» Диллон Брукс считает, что «Мемфису» не нужны опытные игроки

Форвард « » прокомментировал мнение о том, что команде не хватает опытных игроков.

«Это неважно. А кого подписывать? ? ? Кого подписывать?

Эти ребята хотят вернуться в лигу. Они не хотят заниматься каким-то парнем и быть для него ветераном. Настоящий ветеран – это Удонис Хаслем», – сказал Брукс.

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