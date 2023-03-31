Билл Симмонс: «Если Бронни поступит в университет Калифорнии, Леброн останется в «Лейкерс»

Известный спортивный эксперт заявил, что дальнейшая карьера суперзвезды « » будет зависеть от университета его сына.

«Бронни еще не выбрал колледж, и я думаю, что это тоже будет влиять на возможности Леброна. Потому что если он поступит в университет Южной Калифорнии, то «ну да, он будет «озерником» в следующем году. Джеймс захочет ходить на игры сына». Но если он поступит где-то за пределами Лос-Анджелеса, это заставит меня задуматься», – заявил Симмонс на своем подкасте.

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