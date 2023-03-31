Билл Симмонс: «Если Бронни поступит в университет Калифорнии, Леброн останется в «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Билл Симмонс Бронни Джеймс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс заявил, что дальнейшая карьера суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса будет зависеть от университета его сына.

«Бронни еще не выбрал колледж, и я думаю, что это тоже будет влиять на возможности Леброна. Потому что если он поступит в университет Южной Калифорнии, то «ну да, он будет «озерником» в следующем году. Джеймс захочет ходить на игры сына». Но если он поступит где-то за пределами Лос-Анджелеса, это заставит меня задуматься», – заявил Симмонс на своем подкасте.

Бронни Джеймс планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2024. Молодому баскетболисту прогнозируют выбор в середине первого раунда.

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3 комментария

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zippa
Бронни поступает в РУДН.
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RAMIK
Вот я одного не пойму. Допустим первым выбирать будет Орландо или Хьюстон. Представим что на этом драфте не будет игрока уровня Вембаньямы например, а будет в целом средний драфт. Неужели команды которые будут выбирать первые, не будут учитывать тот факт,что взяв Бронни, они берут и ЛеБрона, а это совсем другое отношение к клубу и огромное внимание клубу. Я молчу про акции клуба,которые вырастут стремительно в эту же минуту. Я сейчас говорю чисто о бизнесе, а НБА это всё таки больше бизнес.
+2
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Лиллард унижатель!
А если Бронни поступит в Мичиган, то ЛеБрон в Детройт перейдет?
+2
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