Брайан Уиндхорст: «Чем лучше становится Бронни, тем сложнее ему сыграть с отцом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Известный инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст поделился мнением о возможном воссоединении звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с его сыном, Бронни.

«Это парадокс. Чем лучше становится Бронни, тем сложнее ему будет сыграть с Леброном. Потому что, если он станет выбором в середине первого раунда, его ценность станет достаточно высока, и команды уже не смогут пойти за ним, просто чтобы заполучить Джеймса.

Леброн продумал свой контракт так, чтобы стать свободным агентом к моменту появления сына в Лиге. Но все становится гораздо запутаннее», – пояснил эксперт в эфире Get Up.

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