Леброн Джеймс: «Бронни сказал, что сам хочет сделать себе имя. Это все, что мне надо было услышать»

Теги Леброн Джеймс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, с кем в одной команде он хочет сыграть больше всего.

«Бронни – первый в этом списке. Я спросил его однажды: «Чего ты хочешь добиться в баскетболе? Cтать профессионалом? Почему?» И он мне ответил: «Потому что я сам хочу сделать себе имя». Это все, что мне хотелось услышать.

Он же сам сменил имя на Бронни. Я назвал его Леброном-младшим, но он – Бронни», – поделился 4-кратный чемпион НБА.

18-летний баскетболист планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2024. По оценкам экспертов он будет выбран середине первого раунда.

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3 комментария

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Вадим Дзахоев
Ответ batterbin
Есть кто-то, кто видел Бронни в деле? Есть в нем что-то стоящее или чисто фамилия папаши?
Ничего особенного. Пока что кажется, что его максимум - качественный ролевик, но только время покажет
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Артур Хайбрахманов
Ответ batterbin
Есть кто-то, кто видел Бронни в деле? Есть в нем что-то стоящее или чисто фамилия папаши?
Вроде только бросок, ну Брон ему с малых лет лучших тренеров нанимал, сложнее было бросок не поставить.
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batterbin
Есть кто-то, кто видел Бронни в деле? Есть в нем что-то стоящее или чисто фамилия папаши?
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