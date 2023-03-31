Леброн Джеймс: «Бронни сказал, что сам хочет сделать себе имя. Это все, что мне надо было услышать»

Звездный форвард «Лейкерс» ответил, с кем в одной команде он хочет сыграть больше всего.

« – первый в этом списке. Я спросил его однажды: «Чего ты хочешь добиться в баскетболе? Cтать профессионалом? Почему?» И он мне ответил: «Потому что я сам хочу сделать себе имя». Это все, что мне хотелось услышать.

Он же сам сменил имя на Бронни. Я назвал его Леброном-младшим, но он – Бронни», – поделился 4-кратный чемпион НБА.

18-летний баскетболист планирует выставить свою кандидатуру на драфт 2024. По оценкам экспертов он будет выбран середине первого раунда.

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