Леброн Джеймс: «Бронни сказал, что сам хочет сделать себе имя. Это все, что мне надо было услышать»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил, с кем в одной команде он хочет сыграть больше всего.
«Бронни – первый в этом списке. Я спросил его однажды: «Чего ты хочешь добиться в баскетболе? Cтать профессионалом? Почему?» И он мне ответил: «Потому что я сам хочу сделать себе имя». Это все, что мне хотелось услышать.
Он же сам сменил имя на Бронни. Я назвал его Леброном-младшим, но он – Бронни», – поделился 4-кратный чемпион НБА.
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