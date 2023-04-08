Трэй Янг совершил потерю в решающей атаке матча против «Сиксерс»

Теги Атланта Филадельфия НБА видео Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг мог принести своей команде победу в основное время матча против «Филадельфии», но совершил потерю, нарушив правило 24 секунд.

В последней атаке «Хоукс» в четвертой четверти при счете 119:119 Янг не уложился во время, отведенное на бросок.

«Атланта» проиграла «Филадельфии» в овертайме со счетом 131:136, но обеспечила себе 8-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Янг завершил встречу с 20 очками, 20 передачами (рекорд карьеры) и 9 потерями.

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1 комментарий

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Денис Золотов
🤦
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