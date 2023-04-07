Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Атлантой»

Звездный центровой «Филадельфии» не поможет своей команде в выездном матче с «Хоукс».

Сообщается, что Эмбиид не полетел в Атланту после домашнего поражения от « » (101:129).

В текущем сезоне 29-летний претендент на MVP набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

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