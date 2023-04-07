Джоэл Эмбиид пропустит матч с «Атлантой»

Теги Атланта Майами Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не поможет своей команде в выездном матче с «Хоукс».

Сообщается, что Эмбиид не полетел в Атланту после домашнего поражения от «Майами» (101:129).

В текущем сезоне 29-летний претендент на MVP набирает в среднем 33,1 очка, 10,2 подбора и 4,2 передачи при 55% реализации с игры.

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1 комментарий

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dan6757@yandex.ru
Спасибо за регулярку. МВП.
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