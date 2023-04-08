В плей-ин на Востоке «Майами» сыграет с «Атлантой», «Торонто» встретится с «Чикаго»

Теги Атланта Чикаго Майами Торонто НБА НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

В Восточной конференции НБА по итогам матчей пятницы определились пары турнира плей-ин.

«Майами» (7) сыграет с «Атлантой» (8), «Торонто» (9) встретится с «Чикаго» (10).

Победитель первой пары сразу попадает в плей-офф, проигравшая команда оспорит последнюю путевку с командой, которая одержит победу во второй паре.

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6 комментариев

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Starki92
Ну очень неровная регулярка от Майами получилась, поэтому заслуженный пролет мимо прямого выхода в ПО.
Милуоки либо Бостон, особенно разницы нет, обе команды сейчас выглядят на другом уровне.
Главное, чтобы вообще без ПО не остались,а там будь, что будет. Вперед, отряд СПО ⭐️
Let’s go Heat ☄️
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nbawade
Как по мне пле-ин стоить играть только в том случае, когда 1 победа/поражение способны изменить турнирную позицию команды.
А так получается команда, например, с 7-м посевом одержавшая на 2-победы больше чем с 8-м имеет теоретические шансы вылететь из ПО вообще, т.к. результат одной отдельной игры непредсказуем.
А бывали случаи когда у команд с 6-й по 8-й посев были одинаковые количества побед и места распределялись по доп.показателям. Итог: все эти команды старались одинаково, а вот тазиком может накрыться лишь одна.
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Taxi64
Какого числа играют?
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Andy
Майами и Торонто без вариантов.
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andrushapumba
Уже не терпится чтобы по началось
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Fazy10
Бостон Майами , будет рубка )
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