В Восточной конференции по итогам матчей пятницы определились пары турнира плей-ин.

« » (7) сыграет с «Атлантой» (8), « » (9) встретится с « » (10).

Победитель первой пары сразу попадает в плей-офф, проигравшая команда оспорит последнюю путевку с командой, которая одержит победу во второй паре.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA