Трэй Янг обновил личный рекорд по передачам (20) в матче с «Сиксерс», совершив при этом 9 потерь
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг обновил личный рекорд по результативным передачам в матче с «Филадельфией» (131:136).
Янг отдал 20 передач, а также набрал 20 очков, но совершил при этом 9 потерь.
Предыдущий рекорд Трэя – 18 передач за матч.
«Хоукс» вели 15 очков в третьей четверти, но упустили крупное преимущество. У команды прервалась серия из трех побед.
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