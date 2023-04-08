Трэй Янг обновил личный рекорд по передачам (20) в матче с «Сиксерс», совершив при этом 9 потерь

Теги Атланта Филадельфия НБА Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг обновил личный рекорд по результативным передачам в матче с «Филадельфией» (131:136).

Янг отдал 20 передач, а также набрал 20 очков, но совершил при этом 9 потерь.

Предыдущий рекорд Трэя – 18 передач за матч.

«Хоукс» вели 15 очков в третьей четверти, но упустили крупное преимущество. У команды прервалась серия из трех побед.

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