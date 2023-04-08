Звездный форвард « » случайно порезал палец бросковой правой руки, когда поднимал осколки разбитой им вазы.

Брауну пришлось наложить пять швов, но он рассчитывает восстановиться и быть готовым к плей-офф НБА.

Браун опрокинул вазу, когда поливал растения в своем доме вечером в четверг.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта