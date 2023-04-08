Джейлен Браун случайно порезал палец бросковой руки, но рассчитывает быть готовым к плей-офф
Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун случайно порезал палец бросковой правой руки, когда поднимал осколки разбитой им вазы.
Брауну пришлось наложить пять швов, но он рассчитывает восстановиться и быть готовым к плей-офф НБА.
Браун опрокинул вазу, когда поливал растения в своем доме вечером в четверг.
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