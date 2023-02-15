«Бостон» сыграл против «Милуоки» без Тейтума, Брауна, Смарта и Хорфорда

« » провел выездную встречу с « » без четырех игроков стартовой пятерки.

«Селтикс» остались во вторник без (заболевание, не связанное с коронавирусом), (перелом кости лицевого скелета), (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена).

Бостонский клуб уступил со счетом 125:131 в овертайме, у лидера Восточной конференции прервалась серия из четырех побед.

«Бакс» продлили успешную серию до отметки «11» и отстают от конкурента на одну победу, имея игру в запасе.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА