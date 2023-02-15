«Бостон» сыграл против «Милуоки» без Тейтума, Брауна, Смарта и Хорфорда

Теги травмы Бостон Милуоки НБА Эл Хорфорд Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

«Бостон» провел выездную встречу с «Милуоки» без четырех игроков стартовой пятерки.

«Селтикс» остались во вторник без Джейсона Тейтума (заболевание, не связанное с коронавирусом), Джейлена Брауна (перелом кости лицевого скелета), Маркуса Смарта (растяжение связок голеностопа) и Эла Хорфорда (отек правого колена).

Бостонский клуб уступил со счетом 125:131 в овертайме, у лидера Восточной конференции прервалась серия из четырех побед. 

«Бакс» продлили успешную серию до отметки «11» и отстают от конкурента на одну победу, имея игру в запасе.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Султанов
Показали глубину состава, лучшая в лиге! На востоке будем всем тяжело с ними бороться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий