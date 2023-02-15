Тейтум, Браун и Смарт не сыграют с «Бакс»

Теги травмы Бостон Милуоки НБА Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидеры «Бостона» пропустят сегодняшний матч против «Милуоки» по состоянию здоровья.

Джейсон Тейтум не сыграет с «Бакс» из-за болезни, не связанной с COVID-19. Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, Маркус Смарт – после растяжения связок голеностопа.

«Бостон» с результатом 41-16 лидирует в чемпионате. «Милуоки» идет следом с показателями 39-17.

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2 комментария

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vzi
Без шансов. Без вопросов.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Дзахоев
Похоже, Бакс продлят Уин Страйк
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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