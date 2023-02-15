Тейтум, Браун и Смарт не сыграют с «Бакс»
Лидеры «Бостона» пропустят сегодняшний матч против «Милуоки» по состоянию здоровья.
Джейсон Тейтум не сыграет с «Бакс» из-за болезни, не связанной с COVID-19. Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, Маркус Смарт – после растяжения связок голеностопа.
«Бостон» с результатом 41-16 лидирует в чемпионате. «Милуоки» идет следом с показателями 39-17.
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
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