Тейтум, Браун и Смарт не сыграют с «Бакс»

Лидеры « » пропустят сегодняшний матч против «Милуоки» по состоянию здоровья.

не сыграет с «Бакс» из-за болезни, не связанной с COVID-19. продолжает восстанавливаться после перелома лицевой кости, – после растяжения связок голеностопа.

«Бостон» с результатом 41-16 лидирует в чемпионате. « » идет следом с показателями 39-17.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?