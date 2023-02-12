Джейлен Браун может пропустить Матч всех звезд из-за перелома лицевой кости

Атакующий защитник « » продолжает восстанавливаться после перелома кости лицевого скелета.

По словам Брауна, он может пропустить предстоящий всех звезд, который состоится 19 февраля. При этом звездный баскетболист надеется вернуться в строй в ближйшие дни.

На данном этапе Браун использует защитную маску. Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99) в четверг.

«Чтобы вывести меня из игры, нужно кое-что поcерьезнее, чем локоть », – прокомментировал ситуацию Браун.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?