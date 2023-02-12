Джейлен Браун может пропустить Матч всех звезд из-за перелома лицевой кости
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун продолжает восстанавливаться после перелома кости лицевого скелета.
По словам Брауна, он может пропустить предстоящий Матч всех звезд, который состоится 19 февраля. При этом звездный баскетболист надеется вернуться в строй в ближйшие дни.
На данном этапе Браун использует защитную маску. Защитнику диагностировали перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума. Эпизод произошел во время борьбы за подбор в матче против «Филадельфии» (106:99) в четверг.
«Чтобы вывести меня из игры, нужно кое-что поcерьезнее, чем локоть Джейсона Тейтума», – прокомментировал ситуацию Браун.
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