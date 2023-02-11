В «Селтикс» ожидают, что восстановление Джейлена Брауна после перелома не займет много времени
Форвард «Бостона» Джейлен Браун получил перелом кости лицевого скелета во время матча с «Филадельфией» в среду.
По словам президента «Селтикс» Брэда Стивенса, в клубе ожидают, что восстановление Брауна после перелома не займет много времени.
«Он все еще испытывает болевые ощущения. Посмотрим, как он себя почувствует, когда начнет двигаться.
Мы соберемся в начале недели и решим, что делать дальше. Судя по всему, процесс не слишком затянется, что хорошо», – заявил Стивенс.
Стивенс сказал, что Браун на данном этапе использует защитную маску. У баскетболиста диагностирован перелом верхней челюсти после того, как он случайно получил удар локтем от одноклубника Джейсона Тейтума во время борьбы за подбор.
Стивенс также отметил, что разыгрывающий Маркус Смарт, который в пятницу пропустил девятый матч подряд из-за растяжения правого голеностопа, все ближе к возвращению, хотя все еще испытывает боль.
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