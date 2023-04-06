Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» – последняя династия в НБА»

Форвард « » назвал «Уорриорз» последней династией в истории НБА, поскольку новое коллективное соглашение не позволит клубам с высокими расходами приобретать звездных игроков.

«Честно говоря, это новое коллективное соглашение положило конец династиям.

Династий больше не будет. Вы жаловались на «Голден Стэйт»: «О боже, Кевин Дюрэнт перешел в «Уорриорз», бла-бла-бла». Радуйтесь, больше такого не будет. Но вы также потеряли огромную часть игры, огромную часть спорта, а именно построение династий.

Итак, мы последняя династия. Не могу на это жаловаться. Это просто смешно. Нас навсегда запомнят как последнюю династию, учитывая, как теперь установлен потолок зарплат. Нельзя наказывать «Уорриорз» за то, что команда приобретала игроков», – сказал Грин.

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