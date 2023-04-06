Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» – последняя династия в НБА»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин назвал «Уорриорз» последней династией в истории НБА, поскольку новое коллективное соглашение не позволит клубам с высокими расходами приобретать звездных игроков.

«Честно говоря, это новое коллективное соглашение положило конец династиям.

Династий больше не будет. Вы жаловались на «Голден Стэйт»: «О боже, Кевин Дюрэнт перешел в «Уорриорз», бла-бла-бла». Радуйтесь, больше такого не будет.  Но вы также потеряли огромную часть игры, огромную часть спорта, а именно построение династий.

Итак, мы последняя династия. Не могу на это жаловаться. Это просто смешно. Нас навсегда запомнят как последнюю династию, учитывая, как теперь установлен потолок зарплат. Нельзя наказывать «Уорриорз» за то, что команда приобретала игроков», – сказал Грин.

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11 комментариев

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xamer 9
Так а зачем Дреймонд подписывался под это соглашение, если столько в нем видит негатива? В чем проблема была трезвонить все эти минусы до подписания? Проблема в штрафах? Просто Грин уже ведёт себя как политик, все делает, чтобы не разгневать одних и получить респект от других
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Nightyork97
Ответ Kemal Gul
Хотят каждый год побеждать с миллиардной платежкой, серьёзно?) А ничего так, что начиная с первого чемпионства в сезоне 14/15 и заканчивая сезоном 19/20 ГСВ НИ РАЗУ не имел самую большую зарплатную ведомость? Даже после подписания Дюранта. Причём были сезоны, когда воины даже в десятку по этому показателю не входили, а у того же Кливленда в те годы платежка почти всегда была больше. То есть лишь одно чемпионство из 4х было взято с самой загруженной платежкой, но факты нам не интернсны, куда интереснее поныть в комментариях, да?)
А кто вам говорил, когда вы правила не нарушали, вроде все молчали. Суть же не в этой платежке, а в этом нытье. Что они покупают поход за гайками и ноют. Начиная от владельца и игроков. Балмер тратит миллионы на своих, частный самолет вылетает за Хайлендом. Ну и чего? Он сидит и хлопает в ладоши в каждой игре. Ему все равно. А тут Лейкоб сам раздал с Майерсом контракты и хныкают.
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Xell
Ответ Nightyork97
Нельзя наказывать «Уорриорз» за то, что команда приобретала игроков АХАХАХАХАХАХА. Так и вижу, что они хотят каждый год побеждать с миллиардной платежкой и только их фанаты купаются в этом. Правила одинаковы для всех. Не нравится? Не платите. Хотите вечных гаек? Посадите Карри на 10 млн в год. Нет, он получает 50 и просит Лейкоба заплатить за своих корешей.
Если сделают как в футболе. То вечными чемпионами будут Лейкерс а не ГС))
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Джонни-массажист
Вот не соглашусь!! Последняя династия ,как помню, была у Нейсмита....Вот уж где парни играли так играли- одно загляденье.....После каждого попадания мяч из корзины шваброй доставали,и никто не жаловался....
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Kemal Gul
Ответ Nightyork97
Нельзя наказывать «Уорриорз» за то, что команда приобретала игроков АХАХАХАХАХАХА. Так и вижу, что они хотят каждый год побеждать с миллиардной платежкой и только их фанаты купаются в этом. Правила одинаковы для всех. Не нравится? Не платите. Хотите вечных гаек? Посадите Карри на 10 млн в год. Нет, он получает 50 и просит Лейкоба заплатить за своих корешей.
Хотят каждый год побеждать с миллиардной платежкой, серьёзно?) А ничего так, что начиная с первого чемпионства в сезоне 14/15 и заканчивая сезоном 19/20 ГСВ НИ РАЗУ не имел самую большую зарплатную ведомость? Даже после подписания Дюранта. Причём были сезоны, когда воины даже в десятку по этому показателю не входили, а у того же Кливленда в те годы платежка почти всегда была больше. То есть лишь одно чемпионство из 4х было взято с самой загруженной платежкой, но факты нам не интернсны, куда интереснее поныть в комментариях, да?)
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Frost Knight
Нытик, в НХЛ потолок жёсткий, а династии там есть. Тампа сыграла 3 финала подряд, а раньше всех возили пингвины, а ещё раньше Чикаго. Грин переживает за бабки, теперь ему меньше светит жирный последний контракт, а как по мне, он и не играет на него.
+3
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ST-L
ох уж эти "мыслители". всем им кажется, что именно их эпоха является самой великой и значимой в истории.
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Nightyork97
Нельзя наказывать «Уорриорз» за то, что команда приобретала игроков АХАХАХАХАХАХА. Так и вижу, что они хотят каждый год побеждать с миллиардной платежкой и только их фанаты купаются в этом. Правила одинаковы для всех. Не нравится? Не платите. Хотите вечных гаек? Посадите Карри на 10 млн в год. Нет, он получает 50 и просит Лейкоба заплатить за своих корешей.
+10
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Stingray_
Династия - это не обязательно куча звёзд в одной команде. Это команда которая выигрывает из года в год сохраняя свой костяк.
+5
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boller_73
Ну так отлично что больше таких примеров не будет как Дюра в праймовом ГСВ. Все хотят видеть равную борьбу, а не кто займёт второе место в чемпионате после ГСВ
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kolyan#15
Не лучше Перкинса.
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