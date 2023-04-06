Журналист The Ringer с правом голоса опубликовал свой выбор победителей: Дрэймонд – DPOY, Эмбиид и Батлер – во второй символической сборной
Журналист The Ringer Майкл Пина опубликовал победителей и кандидатов в каждой номинации на индивидуальные награды за сезон-2022/23, которым он отдал свой голос, кроме MVP.
Паоло Банкеро («Орландо») – новичок года; Малкольм Брогдон («Бостон») – лучший шестой; Майк Браун («Сакраменто»)– тренер года; Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – самый прогрессирующий игрок.
Лучшим защищающимся сезона по его мнению стал форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Брук Лопес («Милуоки»), являющийся крупным фаворитом у букмекеров, занял лишь третью позицию после форварда «Кливленда» Эвана Мобли.
Первая символическая сборная сезона: Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Никола Йокич («Денвер»).
Вторая: Лиллард («Портленд»), Митчелл («Кливленд»), Браун («Бостон»), Батлер («Майами»), Эмбиид («Филадельфия»).
Третья: Фокс («Сакраменто»), Карри («Голден Стэйт»), Маркканен («Юта»), Рэндл («Нью-Йорк»), Сабонис («Сакраменто»).
Ранее издательство обвинили в предвзятости, потому что в прошлом году ни один из шести журналистов не отдал свой голос Эмбииду как самому ценному игроку сезона. Четверо из них не поставили его и вторым.
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я бы ещё понял, если бы Карри пропустил матчей 40, томпсон матчей 40-45, и Пул игр 30.
Тогда да, нет 3 главных опций в нападении и нагрузка на защиту огромнейшая, и они держатся на уровне 6-8 места.
Но тут то не так много пропущенных матчей у лидеров атаки, чтобы грина так высоко ставить
вот вам и вся суть голосов этих
я фан гсв, люблю дрэя, он гениальный защитник . но какой dpoy? можно перечислить минимум 5 человек достойнее него )