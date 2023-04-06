Журналист The Ringer с правом голоса опубликовал свой выбор победителей: Дрэймонд – DPOY, Эмбиид и Батлер – во второй символической сборной

Журналист The Ringer Майкл Пина опубликовал победителей и кандидатов в каждой номинации на индивидуальные награды за сезон-2022/23, которым он отдал свой голос, кроме MVP.

Паоло Банкеро («Орландо») – новичок года; Малкольм Брогдон («Бостон») – лучший шестой; Майк Браун («Сакраменто»)– тренер года; («Оклахома») – самый прогрессирующий игрок.

Лучшим защищающимся сезона по его мнению стал форвард «Голден Стэйт» . («Милуоки»), являющийся крупным фаворитом у букмекеров, занял лишь третью позицию после форварда «Кливленда» .

Первая символическая сборная сезона: («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), («Бостон»), («Милуоки») и («Денвер»).

Вторая: («Портленд»), («Кливленд»), Браун («Бостон»), («Майами»), («Филадельфия»).

Третья: («Сакраменто»), («Голден Стэйт»), («Юта»), («Нью-Йорк»), («Сакраменто»).

Ранее издательство обвинили в предвзятости, потому что в прошлом году ни один из шести журналистов не отдал свой голос Эмбииду как самому ценному игроку сезона. Четверо из них не поставили его и вторым.

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