Журналист The Ringer с правом голоса опубликовал свой выбор победителей: Дрэймонд – DPOY, Эмбиид и Батлер – во второй символической сборной

Теги НБА Брук Лопес Стефен Карри Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Дрэймонд Грин Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейлен Браун Лаури Маркканен Де'Аарон Фокс Джейсон Тейтум Донован Митчелл Шэй Гилджес-Александер Эван Мобли Баскетбол

Журналист The Ringer Майкл Пина опубликовал победителей и кандидатов в каждой номинации на индивидуальные награды за сезон-2022/23, которым он отдал свой голос, кроме MVP.

Паоло Банкеро («Орландо») – новичок года; Малкольм Брогдон («Бостон») – лучший шестой; Майк Браун («Сакраменто»)– тренер года; Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – самый прогрессирующий игрок.

Лучшим защищающимся сезона по его мнению стал форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Брук Лопес («Милуоки»), являющийся крупным фаворитом у букмекеров, занял лишь третью позицию после форварда «Кливленда» Эвана Мобли.

Первая символическая сборная сезона: Лука Дончич («Даллас»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Никола Йокич («Денвер»).

Вторая: Лиллард («Портленд»), Митчелл («Кливленд»), Браун («Бостон»), Батлер («Майами»), Эмбиид («Филадельфия»).

Третья: Фокс («Сакраменто»), Карри («Голден Стэйт»), Маркканен («Юта»), Рэндл («Нью-Йорк»), Сабонис («Сакраменто»).

Ранее издательство обвинили в предвзятости, потому что в прошлом году ни один из шести журналистов не отдал свой голос Эмбииду как самому ценному игроку сезона. Четверо из них не поставили его и вторым.

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4 комментария

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si40w
Лиллард выше Фокса и Карри... Это же бред
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Сергей Пузанков
Ответ ShowTime.
dpoy из команды с ужасной обороной)) вот вам и вся суть голосов этих я фан гсв, люблю дрэя, он гениальный защитник . но какой dpoy? можно перечислить минимум 5 человек достойнее него )
это не вся суть, это отдельно взятый голос одного человека. К тому же не факт, что в бюллетене для голосования та же картинка. Вообще странно, что им не запрещено публиковать свои голоса.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
dpoy из команды, которая половину сезона в зоне плей-инн провела?)

я бы ещё понял, если бы Карри пропустил матчей 40, томпсон матчей 40-45, и Пул игр 30.
Тогда да, нет 3 главных опций в нападении и нагрузка на защиту огромнейшая, и они держатся на уровне 6-8 места.

Но тут то не так много пропущенных матчей у лидеров атаки, чтобы грина так высоко ставить
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ShowTime.
dpoy из команды с ужасной обороной))
вот вам и вся суть голосов этих
я фан гсв, люблю дрэя, он гениальный защитник . но какой dpoy? можно перечислить минимум 5 человек достойнее него )
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