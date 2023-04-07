Кевин Дюрэнт: «Майкл Джордан известен кроссовками даже больше, чем достижениями в баскетболе»

Теги Майкл Джордан Финикс НБА Кевин Дюрэнт кроссовки Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт выразил мнение, что популярность кроссовок Майкла Джордана превосходит достижения 6-кратного чемпиона НБА в баскетболе.

«Вы можете пойти куда угодно, любая среда, любое место на Земле, и по крайней мере у кого-то будет пара Джорданов. Этому суждено жить вечно, даже когда нас здесь уже не будет. Наверное, он и сейчас известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе.

Его бренд является синонимом класса и роскоши. В его коллекции есть настолько культовые модели, что ничего подобного больше никогда не будет. Когда они убрали найковский логотип с Джорданов, это сделало марку еще более привлекательной.

Мы знаем, что величайший игрок лиги носил эти кроссовки и выигрывал чемпионаты. Истории, связанные с его обувью, всегда будут запоминаться сильнее, чем все остальные», – заявил Дюрэнт.

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5 комментариев

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6LACK
Ответ Insamo217
Хотел было назвать это бредом, но на самом деле для кого то так и есть. В таком мире потребления мы живем
А что баскетбол разве не часть раздутой сферы развлечений характерной как раз обществу потребления?
0
0
0
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Turi Giuliano
Ответ Budabuda
жаль, что именные рюкзаки Дюранта не будут также успешны, ибо титулы он завоевал будучи пассажиром.
🤡
0
-2
-2
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Рустам Гарипов
Ответ Insamo217
Хотел было назвать это бредом, но на самом деле для кого то так и есть. В таком мире потребления мы живем
Много для кого так, практически для всех
+1
0
+1
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Budabuda
жаль, что именные рюкзаки Дюранта не будут также успешны, ибо титулы он завоевал будучи пассажиром.
+2
-6
-4
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Insamo217
Хотел было назвать это бредом, но на самом деле для кого то так и есть. В таком мире потребления мы живем
+10
-3
+7
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