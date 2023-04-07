Форвард « » выразил мнение, что популярность кроссовок Майкла Джордана превосходит достижения 6-кратного чемпиона в баскетболе.

«Вы можете пойти куда угодно, любая среда, любое место на Земле, и по крайней мере у кого-то будет пара Джорданов. Этому суждено жить вечно, даже когда нас здесь уже не будет. Наверное, он и сейчас известен кроссовками больше, чем достижениями в баскетболе.

Его бренд является синонимом класса и роскоши. В его коллекции есть настолько культовые модели, что ничего подобного больше никогда не будет. Когда они убрали найковский логотип с Джорданов, это сделало марку еще более привлекательной.

Мы знаем, что величайший игрок лиги носил эти кроссовки и выигрывал чемпионаты. Истории, связанные с его обувью, всегда будут запоминаться сильнее, чем все остальные», – заявил Дюрэнт.

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