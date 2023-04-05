Кевин Дюрэнт: «Дирк Новицки должен быть последним выступающим на церемонии введения в Зал славы»

Форвард « » считает, что легенда « » должен быть последним выступающим на церемонии введения в Зал славы 2023 года.

«На мой взгляд, Дирк Новицки должен закрывать церемонию. У него была самая длинная карьера, самая легендарная карьера.

Он вдохновил многих больших выйти из трехсекундной зоны и поработать над броском в прыжке. Он придумал самый эффективный бросок, который стали повторять по всему миру. Об этом редко говорят, но бросок с отклонением с одной ноги – это основной элемент в современном баскетболе. Новицки использовал его на протяжении всей своей карьеры.

Он очень повлиял на меня, когда я был молодым игроком, и на многих моих друзей», – сказал Дюрэнт.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами