Кевин Дюрэнт: «Дирк Новицки должен быть последним выступающим на церемонии введения в Зал славы»

Теги Даллас Дирк Новицки Финикс НБА Кевин Дюрэнт Зал славы Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт считает, что легенда «Далласа» Дирк Новицки должен быть последним выступающим на церемонии введения в Зал славы 2023 года.

«На мой взгляд, Дирк Новицки должен закрывать церемонию. У него была самая длинная карьера, самая легендарная карьера.

Он вдохновил многих больших выйти из трехсекундной зоны и поработать над броском в прыжке. Он придумал самый эффективный бросок, который стали повторять по всему миру. Об этом редко говорят, но бросок с отклонением с одной ноги – это основной элемент в современном баскетболе. Новицки использовал его на протяжении всей своей карьеры.

Он очень повлиял на меня, когда я был молодым игроком, и на многих моих друзей», – сказал Дюрэнт.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами

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3 комментария

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Tim Timson
Рюкзак про Поповича не слышал?)
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Malay Saratov
Я ещё вчера говорил что он должен быть единственным игроком в этом году
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rh-creep
Все по делу.
+11
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