Кевин Дюрэнт и Крис Пол набрали на двоих 54 очка в матче с «Денвером»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный дуэт «Финикса» Кевин ДюрэнтКрис Пол помог команде одержать победу над «Денвером» (119:115).

Дюрэнт и Пол набрали на двоих 54 очка.

На счету Дюрэнта 29 очков, 7 подборов и 4 передачи, Пол набрал 25 очков, 6 подборов и 2 передачи.

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2 комментария

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basurman
Похоже, там Монти Уильямс какие-то эксперименты со схемой проводил. У Пола две передачи, у Букера восемь передач. Выводов делать не стал бы
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Nikita Dorodenko
И при этом им понадобилось 40 и 37 минут соответственно, чтобы обыграть скамейку Денвера.
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