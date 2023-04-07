Звездный дуэт « » – помог команде одержать победу над « » (119:115).

Дюрэнт и Пол набрали на двоих 54 очка.

На счету Дюрэнта 29 очков, 7 подборов и 4 передачи, Пол набрал 25 очков, 6 подборов и 2 передачи.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта