Кевин Дюрэнт и Крис Пол набрали на двоих 54 очка в матче с «Денвером»
Звездный дуэт «Финикса» Кевин Дюрэнт – Крис Пол помог команде одержать победу над «Денвером» (119:115).
Дюрэнт и Пол набрали на двоих 54 очка.
На счету Дюрэнта 29 очков, 7 подборов и 4 передачи, Пол набрал 25 очков, 6 подборов и 2 передачи.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
2 комментария