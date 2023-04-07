Крис Пол о рекордных семи 3-очковых: «Никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются»

Разыгрывающий « » обновил личный рекорд по 3-очковым в матче с « » (119:115).

Пол реализовал 7 дальних бросков (7 из 12), набрав 25 очков.

«Я должен был реализовать еще больше. Именно поэтому подобные игры имеют такое значение. Это что-то новенькое, я никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются.

Это полезный опыт, который нужно использовать», – заявил Пол.

Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта