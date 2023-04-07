Крис Пол о рекордных семи 3-очковых: «Никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол обновил личный рекорд по 3-очковым в матче с «Денвером» (119:115).
Пол реализовал 7 дальних бросков (7 из 12), набрав 25 очков.
«Я должен был реализовать еще больше. Именно поэтому подобные игры имеют такое значение. Это что-то новенькое, я никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются.
Это полезный опыт, который нужно использовать», – заявил Пол.
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