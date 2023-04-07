Крис Пол о рекордных семи 3-очковых: «Никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол обновил личный рекорд по 3-очковым в матче с «Денвером» (119:115).

Пол реализовал 7 дальних бросков (7 из 12), набрав 25 очков.

«Я должен был реализовать еще больше. Именно поэтому подобные игры имеют такое значение. Это что-то новенькое, я никогда еще не играл с парнями, против которых так часто сдваиваются.

Это полезный опыт, который нужно использовать», – заявил Пол.

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5 комментариев

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lugovoy.sanya
Ответ fridzon
а на ком там кроме Хардена сдваивались регулярно?
Видимо на Вестбруке, на которого СР3 и обменяли 🤣
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fridzon
Ответ komradzki
Борода за двоих отрабатывал 😄
эту фразу про игру с двумя, на которых сдваиваются, Гордон мог сказать про тот Хьюстон
+1
0
+1
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komradzki
Ответ fridzon
а на ком там кроме Хардена сдваивались регулярно?
Борода за двоих отрабатывал 😄
+2
-1
+1
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fridzon
Ответ komradzki
Ога, как будто 2 сезона в Хьюстоне и не было в карьере
а на ком там кроме Хардена сдваивались регулярно?
+4
0
+4
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komradzki
Ога, как будто 2 сезона в Хьюстоне и не было в карьере
+4
-1
+3
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