Кевин Дюрэнт о защите 80-х и 90-х: «Им сходило с рук большое количество грубых фолов»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт поделился мнением, что защита в баскетболе прошлого зачастую переступала грань нарушения правил.

«Я смотрю много матчей 90-х, 80-х. Да, они играют за счет физических данных, но им сходит с рук большое количество грубых фолов. Думаю, что именно поэтому они называют свою эпоху более жесткой.

«Краска» чистая. Никого не трогают. В защите было не так много подстраховки. Зато было множество грубых фолов, которые не приводили к штрафам или удалениям из игры, поэтому казалось, что все было немного суровее», – поделился Дюрэнт в очередном выпуске Boardroom.

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3 комментария

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Klna Jislime
Да не, я думаю что Брон, КД, Яннис, Кавай, Батлер смогли бы играть в 90-х, именно такими какими они нам запомнились на пике карьеры
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Вито Муткони
Да уж, Кевин - таким кексикам, как ты , там было бы больновато
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Денис Кёнигсберг
Счастье Кевина, что он играет сейчас
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