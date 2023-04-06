Кевин Дюрэнт о защите 80-х и 90-х: «Им сходило с рук большое количество грубых фолов»

Звездный форвард « » поделился мнением, что защита в баскетболе прошлого зачастую переступала грань нарушения правил.

«Я смотрю много матчей 90-х, 80-х. Да, они играют за счет физических данных, но им сходит с рук большое количество грубых фолов. Думаю, что именно поэтому они называют свою эпоху более жесткой.

«Краска» чистая. Никого не трогают. В защите было не так много подстраховки. Зато было множество грубых фолов, которые не приводили к штрафам или удалениям из игры, поэтому казалось, что все было немного суровее», – поделился Дюрэнт в очередном выпуске Boardroom.

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