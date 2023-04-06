«Тогда я и заинтересовался баскетболом». Александр Платунов рассказал, как в детстве играл на улице с Энтони Боуи

Капитан «Пармы» в рубрике «Первый раз» тележурнала «Вид сверху» рассказал о том, как начинал заниматься баскетболом, и первых порванных кроссовках. «Когда был маленьким, с нами в одном доме жил игрок « » Энтони Боуи. Мы часто выходили с братом побросать мяч в кольцо, и когда он нас видел, подходил и какое-то время играл с нами. Ему тоже было интересно – мелкие пацаны бросают мяч, для нас это было очень круто. Он нам объяснял, как нужно держать мяч при броске, какие-то трюки показывал. Мне кажется, тогда я и заинтересовался по-настоящему баскетболом.

Первые порванные кроссовки? Мне кажется, это был класс восьмой, играл за ДЮСШ. Пошел в проход, резко остановился, а обувь не выдержала – нога буквально насквозь прошла, а кроссовка где-то в районе колена осталась. У нас в команде был парень, который почти не играл – тренер попросил этого бедолагу отдать свою пару обуви. Мне было его очень жалко – после этого становилось понятно, что он уже не сыграет в матче», – рассказал Платунов.

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