Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»
19-летний литовский разыгрывающий ранее выступал за сборные U16 и U18. Защитник не сыграет за взрослую команду на Евробаскете-2025.
«Не в этом году, нет.
Мне нужно поработать в тренажерном зале, набрать массу и стать сильнее. В «Хит» построена культура победителей, все стараются сделать все возможное ради победы. Мне нужно также поработать над собой, чтобы помочь в этом.
Выступлю в Летней лиге, постараюсь получше узнать игру в НБА, подстроиться в процессе.
Каждый раз, когда я меняю турниры и место обитания, это помогает моему росту, личному и игровому.
В НБА слежу за Лукой Дончичем («Лейкерс») и Эндрю Нембхардом («Индиана»). Мне нравится, как Нембхард выкладывается на обеих сторонах площадки. Всегда старается действовать правильно. Хоть мне и импонирует более личный стиль», – поделился новичок «Майами».