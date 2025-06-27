Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»

Каспарас Якучионис прокомментировал планы на лето.

19-летний литовский разыгрывающий ранее выступал за сборные U16 и U18. Защитник не сыграет за взрослую команду на Евробаскете-2025.

«Не в этом году, нет.

Мне нужно поработать в тренажерном зале, набрать массу и стать сильнее. В «Хит» построена культура победителей, все стараются сделать все возможное ради победы. Мне нужно также поработать над собой, чтобы помочь в этом.

Выступлю в Летней лиге, постараюсь получше узнать игру в НБА, подстроиться в процессе.

Каждый раз, когда я меняю турниры и место обитания, это помогает моему росту, личному и игровому.

В НБА слежу за Лукой Дончичем («Лейкерс») и Эндрю Нембхардом («Индиана»). Мне нравится, как Нембхард выкладывается на обеих сторонах площадки. Всегда старается действовать правильно. Хоть мне и импонирует более личный стиль», – поделился новичок «Майами».