  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»
0

Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»

Каспарас Якучионис прокомментировал планы на лето.

19-летний литовский разыгрывающий ранее выступал за сборные U16 и U18. Защитник не сыграет за взрослую команду на Евробаскете-2025.

«Не в этом году, нет.

Мне нужно поработать в тренажерном зале, набрать массу и стать сильнее. В «Хит» построена культура победителей, все стараются сделать все возможное ради победы. Мне нужно также поработать над собой, чтобы помочь в этом.

Выступлю в Летней лиге, постараюсь получше узнать игру в НБА, подстроиться в процессе.

Каждый раз, когда я меняю турниры и место обитания, это помогает моему росту, личному и игровому.

В НБА слежу за Лукой Дончичем («Лейкерс») и Эндрю Нембхардом («Индиана»). Мне нравится, как Нембхард выкладывается на обеих сторонах площадки. Всегда старается действовать правильно. Хоть мне и импонирует более личный стиль», – поделился новичок «Майами».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2930 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Майами»
logoКаспарас Якучионис
logoМайами
logoЭндрю Нембхард
logoНБА
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Финикс» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
2 минуты назад
Эйс Бэйли прилетит в Юту в эту субботу
18 минут назад
Предложение «Лейкерс» Остину Ривзу было знаком внимания, обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество
19 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания обыграла Францию с минимальным преимуществом, Бельгия победила Италию
313 минут назад
«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера
38 минут назад
«Бруклин» отчислил форварда Максвелла Льюиса
46 минут назад
«Зенит» близок к приобретению Владислава Емченко
3сегодня, 19:16
Марк Кьюбан: «Взаимоотношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость»
1сегодня, 19:10
Стефон Касл: «В «Сперс» у нас было 8 тренировок за сезон. В университете мы тренировались каждый день»
9сегодня, 18:54
Бронни Джеймс примет участие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе
2сегодня, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва проиграла Чехии, Германия победила Турцию
сегодня, 16:28
«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора
сегодня, 16:09Фото
Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
сегодня, 15:29
Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»
сегодня, 15:01
«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом
1сегодня, 14:35
Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»
сегодня, 14:25
«Атланта» согласовала двусторонний контракт с защитником Ламонтом Батлером
сегодня, 14:10
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда
3сегодня, 12:51
Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
4сегодня, 12:13
Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ
1сегодня, 11:05