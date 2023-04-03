Евгений Пашутин о 0-2 в серии с УНИКСом: «Задача «Пармы» – провести работу над ошибками и восстановиться»

Теги УНИКС Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала плей-офф против УНИКСа (59:94, 0-2).

«УНИКС вновь играл плотно в защите. Сегодня, думаю, они действовали корректно, оборонялись в рамках правил – все так, как и должно быть. Уже в первой четверти хозяева навязали нам свой ритм, к которому мы оказались не готовы. В стартовой десятиминутке мы совершили восемь потерь, позволив УНИКСу убегать в быстрые прорывы и забивать легкие мячи. Во второй четверти постарались взять игру под контроль. Платунов своим появлением на площадке немного успокоил игру и добавил мысли в организации. Мы стали действовать командно, но, к сожалению, все равно пропустили 25 очков, даже набрав 21.

Показательной получилась так называемая защитная третья десятиминутка, в которой мы сами забили 10 очков и пропустили 12. Я сказал об этом ребятам, что у нас есть шанс и возможность играть на равных и на победу, только действуя в таком ключе – хорошо защищаться, умно нападать, двигать мяч и не играть в открытый баскетбол с УНИКСом. Потому что соперник обладает длинной скамейкой, проповедует физический баскетбол и пытается навязать нам быструю игру, получая за счет этого преимущество. В открытой игре мы нейтрализуем свои сильные стороны.

Теперь наша задача – провести работу над ошибками и восстановиться. У нас еще остается шанс, мы верим в него. Постараемся показать тот «плей-оффовский» баскетбол, в который мы играли в третьей четверти, и победить при поддержке наших болельщиков», – заявил Пашутин.

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