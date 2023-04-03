Велимир Перасович: «Сегодня мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы» (94:59).

«Сегодня мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче. Мы сохраняли концентрацию, полностью контролировали ход встречи и к большому перерыву создали себе 19-очковое преимущество. Это позволяло нам чувствовать себя более уверенно и раскрепощенно.

Уверен, в Перми при поддержке местных болельщиков «Парма» продемонстрирует другую энергию», – заявил Перасович.

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