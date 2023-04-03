Велимир Перасович: «Сегодня мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче с «Пармой»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги второго матча серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ против «Пармы» (94:59).

«Сегодня мы начали игру гораздо увереннее, чем в первом матче. Мы сохраняли концентрацию, полностью контролировали ход встречи и к большому перерыву создали себе 19-очковое преимущество. Это позволяло нам чувствовать себя более уверенно и раскрепощенно.

Уверен, в Перми при поддержке местных болельщиков «Парма» продемонстрирует другую энергию», – заявил Перасович.

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

«Из парня с ножом он превратился в успешного мужчину». Великий след Джей Ара Холдена в русском баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий