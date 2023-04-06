Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС обыграл «Парму» и вышел в полуфинал, МБА уступила «Зениту»
В четверг, 6 апреля, состоялись третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС добыл уверенную третью победу над пермской «Пармой» и вышел в полуфинал плей-офф. Московская МБА дома уступила петербургскому «Зениту» (1-2).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.30, «УДС Молот»
- Парма-Пари
- Диме (19 + 12 подборов), Риз (9), Платунов (6), Походяев (6), Роберсон (4) – старт; Антипов (6), Онгвае (2), Шейко (0), Будин (0), Тучков (0), Куров (0), Попов (0).
УНИКС выиграл серию – 3-0
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Баскет Холл Москва»
- МБА
- Лопатин (14 + 9 подборов), Коновалов (10), Воронов (6 + 5 потерь), Валиев (0), Голдырев (0) – старт; Якушин (16), Личутин (4), Платонов (4), Тихоненко (3), Касаткин (2), Шарапов (2), Савченко (0).
«Зенит» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!
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Надо то были просто перебегать и забить все что можно
Никаких шансов у суперлиги !только втб только разгром !