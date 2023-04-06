Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС обыграл «Парму» и вышел в полуфинал, МБА уступила «Зениту»

В четверг, 6 апреля, состоялись третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

Казанский УНИКС добыл уверенную третью победу над пермской «Пармой» и вышел в полуфинал плей-офф. Московская МБА дома уступила петербургскому « » (1-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

выиграл серию – 3-0

«Зенит» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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