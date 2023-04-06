Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. УНИКС обыграл «Парму» и вышел в полуфинал, МБА уступила «Зениту»

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

В четверг, 6 апреля, состоялись третьи матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС добыл уверенную третью победу над пермской «Пармой» и вышел в полуфинал плей-офф. Московская МБА дома уступила петербургскому «Зениту» (1-2).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Парма-Пари – УНИКС 52:73 (21:14, 11:20, 8:25, 12:14)
Дата проведения
6 апреля, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма-Пари
Диме (19 + 12 подборов), Риз (9), Платунов (6), Походяев (6), Роберсон (4) – старт; Антипов (6), Онгвае (2), Шейко (0), Будин (0), Тучков (0), Куров (0), Попов (0).
УНИКС
Димитриевич (12 + 6 передач), Хантер (12), Мэйкон (11), Найт (10), Лабери (2 + 7 подборов) – старт; Лазарев (8), Зайцев (5), Жбанов (5), Воронцевич (5 + 10 подборов), Рейнольдс (3 + 5 потерь), М.Кулагин (0), Одиноков (0).

УНИКС выиграл серию – 3-0

МБА – Зенит 61:86 (17:23, 6:28, 19:19, 19:16)
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча
МБА
Лопатин (14 + 9 подборов), Коновалов (10), Воронов (6 + 5 потерь), Валиев (0), Голдырев (0) – старт; Якушин (16), Личутин (4), Платонов (4), Тихоненко (3), Касаткин (2), Шарапов (2), Савченко (0).
Зенит
Торопов (11), Зубков (9), Карасев (8), Д.Кулагин (6 + 6 передач), Эртель (3) – старт; Фрэйзер (23), Хэмм (10), Морман (10), Хоумсли (6), Фридзон (0).

«Зенит» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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9 комментариев

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Ответ Додик Аксель
+14 за 7, 30 минут, кажется, до окончания матча и засчитанные минуты у МБА рывок 18:0. Это же надо умудриться так сыграть Зениту.
Расслабились походу.. Либо сыграли на контору.
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Сергей Поляков
Как болельщику Зенита,мне матч понравился.Но настораживает другое:С легами Зенит-команда уровня хотя бы Еврокубка.А без-на равных с Уралмашем и проигрываем Нижнему.Какой Зенит настоящий?
+1
-1
0
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Julius Nwosu
Красиво паспортов раздели и показали, что в первом матче была просто случайность и фантастический фарт.
+2
-2
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Nick Crosier
Зенит конечно взялся за дело.
0
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Ксения Лисенкова
Зенит с уверенной победой!
+3
0
+3
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Додик Аксель
Ответ zastup
Потому что зенит играл в медленный удобный баскет для МБА Надо то были просто перебегать и забить все что можно
+14 за 7, 30 минут, кажется, до окончания матча и засчитанные минуты у МБА рывок 18:0. Это же надо умудриться так сыграть Зениту.
0
0
0
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zastup
Ответ Додик Аксель
Посмотрел первую половину матча МБА - Зенит и вновь задаюсь вопросом, как им в первом домашнем матче Зенит слил четвёртую четверть и сам матч ?
Потому что зенит играл в медленный удобный баскет для МБА
Надо то были просто перебегать и забить все что можно
+2
0
+2
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Додик Аксель
Посмотрел первую половину матча МБА - Зенит и вновь задаюсь вопросом, как им в первом домашнем матче Зенит слил четвёртую четверть и сам матч ?
+6
0
+6
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zastup
Парма плюс 20 отлетела ща МБА отлетит
Никаких шансов у суперлиги !только втб только разгром !
+5
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