3

«Зенит» близок к приобретению Владислава Емченко

Владислав Емченко может оказаться в «Зените».

У 25-летнего защитника (194 см) «Локомотива-Кубань» заканчивается контракт с клубом, который стороны не планируют продлевать.

Емченко вырос в системе «Локо» и 5 лет выступал в основном составе команды в Единой лиге ВТБ. В прошедшем розыгрыше защитник набирал 6,3 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи за 15,6 минуты в среднем в 58 матчах.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», одним из инициаторов возможного трансфера игрока стал новый главный тренер «Зенита» Александер Секулич, который уже сотрудничал с защитником в Краснодаре.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2930 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
logoЕдиная лига ВТБ
Владислав Емченко
возможные переходы
logoЗенит
logoЛокомотив-Кубань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар Коновалов и Илья Попов станут игроками «Локомотива-Кубань»
1вчера, 14:27
«Локомотив-Кубань» подпишет Кассиуса Робертсона из «Ховентуда»
24 июня, 11:29
Андрей Мартюк заработает 70 млн рублей за следующий сезон в Единой лиге ВТБ
1922 июня, 16:06
Главные новости
Женская НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Финикс» сыграет с «Нью-Йорком» и другие матчи
38 секунд назад
Эйс Бэйли прилетит в Юту в эту субботу
17 минут назад
Предложение «Лейкерс» Остину Ривзу было знаком внимания, обе стороны нацелены на дальнейшее сотрудничество
18 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. 1/2 финала. Испания обыграла Францию с минимальным преимуществом, Бельгия победила Италию
312 минут назад
«Филадельфия» откажется от последнего года по контракту Джареда Батлера
37 минут назад
«Бруклин» отчислил форварда Максвелла Льюиса
45 минут назад
Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»
сегодня, 19:36
Марк Кьюбан: «Взаимоотношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость»
1сегодня, 19:10
Стефон Касл: «В «Сперс» у нас было 8 тренировок за сезон. В университете мы тренировались каждый день»
9сегодня, 18:54
Бронни Джеймс примет участие в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе
2сегодня, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Литва проиграла Чехии, Германия победила Турцию
сегодня, 16:28
«Валенсия» официально подписала защитника Кэмерона Тэйлора
сегодня, 16:09Фото
Балша Копривица официально присоединился к «Бахчешехиру»
сегодня, 15:29
Центровой Хантер Дикинсон присоединится к «Новому Орлеану»
сегодня, 15:01
«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом
1сегодня, 14:35
Дилан Кардуэлл подпишет двусторонний контракт с «Сакраменто»
сегодня, 14:25
«Атланта» согласовала двусторонний контракт с защитником Ламонтом Батлером
сегодня, 14:10
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Райаном Нембхардом, братом Эндрю Нембхарда
3сегодня, 12:51
Евгений Минченко продолжит карьеру в «Самаре»
4сегодня, 12:13
Александр Платунов присоединился к МБА-МАИ
1сегодня, 11:05