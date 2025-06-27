«Зенит» близок к приобретению Владислава Емченко

Владислав Емченко может оказаться в «Зените».

У 25-летнего защитника (194 см) «Локомот ива-Кубань» заканчивается контракт с клубом, который стороны не планируют продлевать.

Емченко вырос в системе «Локо» и 5 лет выступал в основном составе команды в Единой лиге ВТБ. В прошедшем розыгрыше защитник набирал 6,3 очка, 1,8 подбора и 2,1 передачи за 15,6 минуты в среднем в 58 матчах.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», одним из инициаторов возможного трансфера игрока стал новый главный тренер «Зенита » Александер Секулич, который уже сотрудничал с защитником в Краснодаре.