Марк Кьюбан: «Взаимоотношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость»
Марк Кьюбан похвалил работу фронт-офиса «Далласа».
«Фронт-офис собрал команду, которая может реально соревноваться. Если начнется белая полоса: Кайри вернется в состав, Купер Флэгг оправдает ожидания – это может быть действительно хороший состав.
Нужно похвалить работу Нико Харрисона. Многие клубы взрывают свои составы, разрушают их своими руками из-за второго налогового порога. Но в «Далласе» все подписаны вперед, и платежная ведомость должна выглядеть достаточно хорошо.
Отношения Нико Харрисона и Кайри Ирвинга принесли команде финансовую гибкость и возможность укрепиться в отсутствие Кайри.
Несмотря на все претензии к Нико, он добился хорошего положения для команды», – заключил миноритарный владелец «Мэверикс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брэда Таунсенда
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